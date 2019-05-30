Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость
сегодня, 20:41 0

В Амурской области суд оштрафовал микрофинансовую организацию

В Амурской области суд оштрафовал микрофинансовую организацию
Фото: www.amur.info

Благовещенский городской суд вынес решение о признании организации виновной в нарушении требований законодательства о защите прав и интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Микрофинансовая организация понесла наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, ООО МКК «Бюро финансовых решений» неоднократно привлекалась к административной ответственности в виде наложения административного штрафа. Однако сотрудники организации продолжали нарушать действующее законодательство по возврату просроченной задолженности при общении с должниками.

На основании протокола об административном правонарушении, составленного сотрудником УФССП, Благовещенский городской суд вынес решение о признании организации виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. За нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности суд назначил микрофинансовой организации наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

В настоящее время в Благовещенском городском суде на рассмотрении находится очередной протокол об административном правонарушении, составленный должностным лицом управления ФССП в отношении этой организации. «Отсюда возникает закономерный вопрос, что произойдет раньше – сотрудники организации научатся работать согласно действующему законодательству или организация понесет ощутимые финансовые потери?» – сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области напоминает: в случае нарушения прав заемщика кредитором или профессиональным коллектором, гражданин вправе обратиться в управление ФССП. Для этого нужно написать письмо по адресу:

675000, Амурская область, Благовещенск, переулок Пограничный, 10, или записаться на прием через интернет-приемную на официальном сайте: r28.fssprus.ru. Также можно сообщить о случившемся по телефону горячей линии по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. Номер горячей линии: (416 2) 49-01-05.

Просмотров всего: 46

#закон #суды #финансы

распечатать


Общество 2

Антимонопольщики разберутся с ценами на билеты в плацкартные вагоны
Происшествия 2

Полицейских, подозреваемых в нападении на амурчанина, заключили под стражу
Общество 5

В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД
Общество 5

Заместители главного следователя Приамурья заработали в 2018 году больше него самого
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь