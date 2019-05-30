Антимонопольщики разберутся с ценами на билеты в плацкартные вагоны

Федеральная антимонопольная служба совместно с РЖД разберется с обращениями по поводу повышения цен на билеты в плацкартные вагоны. Ранее Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что цены на билеты в плацкартные вагоны в июне и июле по некоторым направлениям были повышены в два раза в сравнении с маем.

Как отметили в ФАС, внимание уделят каждому маршруту, а затем служба опубликует выводы. В антимонопольном ведомстве пояснили, что в соответствии с решениями правительства тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на 2019 год максимально проиндексированы на 3,9 %, однако выявленный общественной организацией эффект повышения цен возможно был связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. В ФАС добавили, что в настоящее время автоперевозчики и авиакомпании испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав, сообщает «Российская газета».

В свою очередь в РЖД заявили, что информация о повышении цен не соответствует действительности. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. В организации отметили, что ее дочернее предприятие Федеральная пассажирская компания (ФПК) не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций. В то же время в РЖД сообщили, что ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.