Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:15 1

Антимонопольщики разберутся с ценами на билеты в плацкартные вагоны

Антимонопольщики разберутся с ценами на билеты в плацкартные вагоны
Фото: www.amur.info

Федеральная антимонопольная служба совместно с РЖД разберется с обращениями по поводу повышения цен на билеты в плацкартные вагоны. Ранее Общероссийское объединение пассажиров сообщило, что цены на билеты в плацкартные вагоны в июне и июле по некоторым направлениям были повышены в два раза в сравнении с маем.

Как отметили в ФАС, внимание уделят каждому маршруту, а затем служба опубликует выводы. В антимонопольном ведомстве пояснили, что в соответствии с решениями правительства тарифы на перевозку пассажиров в плацкартных вагонах на 2019 год максимально проиндексированы на 3,9 %, однако выявленный общественной организацией эффект повышения цен возможно был связан с отменой скидок, ранее применяемых РЖД для конкуренции с авиацией и автобусными перевозками. В ФАС добавили, что в настоящее время автоперевозчики и авиакомпании испытывают давление от растущих цен на топливо, а РЖД стремится обновить подвижной состав, сообщает «Российская газета».

В свою очередь в РЖД заявили, что информация о повышении цен не соответствует действительности. Тарифы на 2019 год в регулируемом сегменте были установлены государством в лице ФАС в конце прошлого года и с тех пор не менялись. В организации отметили, что ее дочернее предприятие Федеральная пассажирская компания (ФПК) не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более низкую стоимость билетов во время различных акций. В то же время в РЖД сообщили, что ФПК запросила информацию Общероссийского объединения пассажиров для детального изучения.

Просмотров всего: 73

#закон #транспорт #цены

распечатать


Происшествия

В Амурской области суд оштрафовал микрофинансовую организацию
Общество 5

В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД
Происшествия

Загоревшийся в Приамурье тепловоз был частью пассажирского поезда
Власть 24

Амурские депутаты смогут голосовать, не приходя на сессии законодательного собрания
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Пещеход

    Пещеход
    3 минуты назад

    итог предсказуем. "запрошенная информация получена. Нарушений не выявлено."

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь