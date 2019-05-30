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Благовещенец нашел антикварные фотографии в рамках

Благовещенец нашел антикварные фотографии в рамках

В Благовещенске найдены старинные фотографии. Находка явила себя в историческом месте, в районе Первомайского парка. Возможно, там, где нашли артефакты, когда-то стоял дом.

О находке корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала жительница города Алена. «Рамки с фотографиями нашел знакомый молодой человек. При каких обстоятельствах это произошло, я не знаю. На фото изображены люди старинной одежде. На обратной стороне одной из рамок наклеена газета с ятями», – рассказывает девушка.

Новая орфография в России была введена в 1918 году после того, как 10 октября был опубликован «Декрет о введении новой орфографии». Из алфавита исчезли три буквы: «ѣ», «Ѳ» и «i» – вместо них стали употреблять «е», «ф» и «и».

Что делать с историческими снимками, горожанка не знает, но и выбросить не может – не считает себя вправе это сделать. Возможно, находки представляют историческую ценность и будут интересны как музейный объект. А может быть, кто-то узнает на фотографиях своих родственников.

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#жизнь #история #культура

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    19 минут назад

    Сейчас таких семейных фото не делают. Только свои крокодиловы рожи щёлкают.

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