Полицейских, подозреваемых в нападении на амурчанина, заключили под стражу

25 мая 2019 года в Шимановске произошел конфликт между мужчинами. К вечеру того же дня к одному из них домой заявились трое. Избили его на глазах у детей. По словам супруги пострадавшего, один из незваных гостей был с ножом, которым угрожал младшему, годовалому ребенку. Избив хозяина, они стали снимать его на видео. «Требовали, чтобы он сказал на камеру, что будет сдавать своих пацанов и все доносить сотрудникам полиции, а также угрожали его повесить», – добавила женщина. Также она сообщила, что в настоящее время ее муж находится в больнице с переломом челюсти, черепно-мозговой травмой, ушибом ребер.

Во вторник, 28 мая при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Амурской области подозреваемых задержали. СУ СК РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Подозреваемых в нападении поместили в следственный изолятор.

В четверг, 30 мая, Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел ходатайства следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области по уголовному делу об избрании меры пресечения. Троих мужчин, все они ранее не судимы, заключили под стражу.

Из представленных суду материалов следует, что двое из нападавших подозреваются в совершении тяжкого преступления. Еще один – в пособничестве при совершении тяжкого преступления, направленного против интересов государственной службы. За это уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

«Учитывая тяжесть инкриминируемого преступления и его фактические обстоятельства, данные о личности подозреваемых, возможность назначения наказания в виде лишения свободы в случае осуждения, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, при избрании более мягкой, чем заключение под стражу, меры пресечения, подозреваемые могут скрыться от органов предварительного следствия», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда. Находясь на свободе, подозреваемые могли оказать давление на участников судопроизводства, уничтожить доказательства или по-другому препятствовать производству по уголовному делу.

Под стражей подозреваемые будут находиться до 28 июля текущего года.