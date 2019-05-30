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Амурчан просят обратить внимание на мужчин со шрамом на подбородке

Амурчан просят обратить внимание на мужчин со шрамом на подбородке

Амурские полицейские обращаются за помощью в поисках жителя села Муравьевка. Больше года мужчина числится пропавшим без вести.

Утром 27 апреля 2018 года Михаил Косаревский покинул общежитие в селе Муравьевка Тамбовского района. Где он, никто не знает.

Приметы разыскиваемого Михаила Михайловича Косаревского 1977 года рождения: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза зеленые. Есть особая примета – небольшой шрам на лице в районе подбородка. В день ухода был одет в черные шорты, черные тапочки, серую болоньевую курткуа с капюшоном.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: (41638) 21-2-02, 21-5-45 или по телефону полиции 02, звонок через сотовых операторов по номеру 102.

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#жизнь #происшествия

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