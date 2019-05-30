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Фонд помощи животным «Горячие сердца» выиграл аукцион на содержание бездомных собак

Фонд помощи животным «Горячие сердца» выиграл аукцион на содержание бездомных собак

Благовещенский фонд помощи животным «Горячие сердца» займется содержанием безнадзорных животных в городе. Организация выиграла аукцион, объявленный администрацией Благовещенска. Заявка фонда была единственной.

По техзаданию, фонд должен до конца года, а именно до 27 декабря, содержать 46 собак. На эти цели выделяется 809 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных услуг, зарплату работников, питание животных, ветобслуживание и их учет.

«Горячие сердца» впервые участвовали в аукционе. Сделать это раньше им не позволяло отсутствие финансов и в первую очередь земли. «У нас не было земельного участка для содержания такого количества собак. Но в том году нам выдал землю губернатор Василий Орлов, участок находится в Садовом. Мы его привели в порядок, потратив на это, конечно, очень много средств, потому что он был весь заросший и заболоченный, пришлось отсыпать, разравнивать, чистить. Сейчас у нас построено 10 вольеров, но там частично размещены наши собаки. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки построить еще», – рассказала руководитель фонда Алла Великжанина.

По подсчетам волонтеров, для содержания 46 собак им понадобится примерно 15 вольеров – один вольер на три собаки. Желающие помочь стройматериалами либо оказать другую помощь в строительстве могут позвонить по номеру: +7 914 557-13-99.

Также фонд планирует заняться отловом собак. Для этого будет заключен прямой контракт с администрацией города. «Прямой контракт немного упрощает всю процедуру. И средства уже идут не из областного, а из городского бюджета. Там, во-первых, требования к исполнителю не такие жесткие, как если бы мы участвовали в аукционе на отлов. Во-вторых, деньги на эти цели выдаются сразу, а не по факту исполнения. Потому что содержать животных мы сейчас будем именно за свой счет и только по истечении срока контракта нам возместят траты. Такова процедура при заключении договоров через аукцион. Поэтому в мэрии нам предложили с отловом поступить проще – заключить прямой договор», – добавила ззозащитница .

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#животные

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Комментарии
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  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Во как модно получается ,сейчас соберите нам деньги на содержание собак, а потом мы еще 800 тыс. получим. Все кто занимается госзаказами прекрасно знают, сначала нужно сделать работу потом ее оплатят. А здесь и рыбку скушать и кости сдать. А Золотарева грязью поливали.

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Аукцион на содержание бездомных собак выиграл киоск по продаже шаурмы "Ашот".

  • Случайная

    Случайная
    45 минут назад

    На оплату каких коммунальных услуг? Там вроде нет ничего, голый участок.

  • DimonS

    DimonS
    39 минут назад

    Говно вывозить. Воду привозить.

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