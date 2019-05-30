Фонд помощи животным «Горячие сердца» выиграл аукцион на содержание бездомных собак

Благовещенский фонд помощи животным «Горячие сердца» займется содержанием безнадзорных животных в городе. Организация выиграла аукцион, объявленный администрацией Благовещенска. Заявка фонда была единственной.

По техзаданию, фонд должен до конца года, а именно до 27 декабря, содержать 46 собак. На эти цели выделяется 809 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных услуг, зарплату работников, питание животных, ветобслуживание и их учет.

«Горячие сердца» впервые участвовали в аукционе. Сделать это раньше им не позволяло отсутствие финансов и в первую очередь земли. «У нас не было земельного участка для содержания такого количества собак. Но в том году нам выдал землю губернатор Василий Орлов, участок находится в Садовом. Мы его привели в порядок, потратив на это, конечно, очень много средств, потому что он был весь заросший и заболоченный, пришлось отсыпать, разравнивать, чистить. Сейчас у нас построено 10 вольеров, но там частично размещены наши собаки. Поэтому нам необходимо в кратчайшие сроки построить еще», – рассказала руководитель фонда Алла Великжанина.

По подсчетам волонтеров, для содержания 46 собак им понадобится примерно 15 вольеров – один вольер на три собаки. Желающие помочь стройматериалами либо оказать другую помощь в строительстве могут позвонить по номеру: +7 914 557-13-99.

Также фонд планирует заняться отловом собак. Для этого будет заключен прямой контракт с администрацией города. «Прямой контракт немного упрощает всю процедуру. И средства уже идут не из областного, а из городского бюджета. Там, во-первых, требования к исполнителю не такие жесткие, как если бы мы участвовали в аукционе на отлов. Во-вторых, деньги на эти цели выдаются сразу, а не по факту исполнения. Потому что содержать животных мы сейчас будем именно за свой счет и только по истечении срока контракта нам возместят траты. Такова процедура при заключении договоров через аукцион. Поэтому в мэрии нам предложили с отловом поступить проще – заключить прямой договор», – добавила ззозащитница .