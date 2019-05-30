Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:35 0

Благовещенские студенты превратили трансформаторную будку в арт-объект

Благовещенские студенты превратили трансформаторную будку в арт-объект

В Благовещенске молодые художники расписали здание трансформаторной подстанции. Оно находится в самом центре города – во дворе за зданием областной научной библиотеки и жилыми домами.

«Возвращаясь домой, я увидела группу молодежи, они очень красиво разрисовывают стены. Я обрадовалась – в нашем дворе было неуютно, и теперь будет намного лучше!» – рассказывает Яна, жительница дома № 2 по улице имени 50-летия Октября.

Над украшением стен постройки трудились около десятка студенток Благовещенского педагогического университета и их преподавателей. Художники изобразили сюжеты, посвященные прошлому Благовещенска. По их задумке, каждая сторона трансформаторной будки должна соответствовать одному из видов искусства, а также отражать известные места города.

Инициатива является продолжением социального проекта Ассоциации творческих работников Амурской области «Благовещенск. Каким могу быть». Проект реализовали на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2018 году. Студентов поддержали АО «Амурские коммунальные системы». Компания выделила средства для приобретения необходимых материалов.

«Получается очень красиво! Работу покрывают защитным слоем, чтобы цвета не потускнели. У нас во дворе давно ничего не делали, асфальта нет. А так, может быть, с украшения трансформаторной будки начнутся позитивные перемены», – выразила надежду жительница девятиэтажки Яна.

Просмотров всего: 279

#вузы #ЖКХ #культура

распечатать


Культура 1

Благовещенец нашел антикварные фотографии в рамках
Общество 3

У благовещенцев полился из крана «кофе» (видео)
Общество 12

Стало известно, когда в микрорайоне Благовещенска появится горячая вода
Общество 25

Благовещенцев приглашают навести порядок на речке Бурхановке
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь