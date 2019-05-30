Благовещенские студенты превратили трансформаторную будку в арт-объект

В Благовещенске молодые художники расписали здание трансформаторной подстанции. Оно находится в самом центре города – во дворе за зданием областной научной библиотеки и жилыми домами.

«Возвращаясь домой, я увидела группу молодежи, они очень красиво разрисовывают стены. Я обрадовалась – в нашем дворе было неуютно, и теперь будет намного лучше!» – рассказывает Яна, жительница дома № 2 по улице имени 50-летия Октября.

Над украшением стен постройки трудились около десятка студенток Благовещенского педагогического университета и их преподавателей. Художники изобразили сюжеты, посвященные прошлому Благовещенска. По их задумке, каждая сторона трансформаторной будки должна соответствовать одному из видов искусства, а также отражать известные места города.

Инициатива является продолжением социального проекта Ассоциации творческих работников Амурской области «Благовещенск. Каким могу быть». Проект реализовали на средства муниципального гранта в сфере культуры и искусства в 2018 году. Студентов поддержали АО «Амурские коммунальные системы». Компания выделила средства для приобретения необходимых материалов.

«Получается очень красиво! Работу покрывают защитным слоем, чтобы цвета не потускнели. У нас во дворе давно ничего не делали, асфальта нет. А так, может быть, с украшения трансформаторной будки начнутся позитивные перемены», – выразила надежду жительница девятиэтажки Яна.