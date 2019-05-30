Обязанности министра здравоохранения Амурской области исполняет Евгения Жаровникова. С 2017 года Евгения Сергеевна работает заместителем министра здравоохранения, до этого назначения занимала должность заместителя главврача в городской поликлинике № 3.

Как пояснили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в министерстве здравоохранения, Евгения Жаровникова и ранее исполняла обязанности главы ведомства во время его отсутствия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», Андрей Субботин, руководивший региональным минздравом с ноября 2017 года, решил покинуть эту должность по собственному желанию. Об этом стало известно в среду, 29 мая.

Комментируя итоговое выступление губернатора Амурской области Василия Орлова, в четверг, 30 мая, Евгения Жаровникова сказала: «Лейтмотивом всего выступления губернатора стала забота о человеке. Собственно, все, о чем говорил Василий Александрович, так или иначе согласовывалось с главным принципом: власть должна слышать человека, работать для человека и делать все для повышения качества его жизни. Что касается деятельности такой важной и ответственной отрасли, как здравоохранение, то глава Приамурья особо подчеркнул необходимость успешной реализации региональных проектов по развитию первичного медико-санитарного звена, борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитию педиатрии, созданию цифрового контура, кадровому обеспечению медицинских организаций. Василий Орлов поручил министерству здравоохранения "усилить работу по переводу всех лечебных учреждений на новые стандарты"».

Как пояснила Евгения Сергеевна, речь идет о внедрении в работу медицинских организаций принципов инновационного проекта «Бережливая поликлиника». Они уже реализуются в нескольких учреждениях здравоохранения. В результате время ожидания в регистратуре, у кабинета врача в среднем сокращается в два–четыре раза. Комфортные условия создаются для пациентов с ограниченными возможностями, для родителей с детьми. Сокращаются сроки прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Перед нами губернатором поставлена задача – к 2021 году обеспечить применение основ этого проекта во всех детских поликлиниках. Будем выполнять!» – пообещала исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Евгения Жаровникова.