В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД

В аккаунте «Сканер» в соцсети Инстаграм появилось видео, снятое в Благовещенске 29 мая. На кадрах запечатлено, как водитель маршрутного автобуса нарушает ПДД. Действие происходит на перекрестке Мухина – Игнатьевское шоссе в 18:22.

На видео видно, как водитель общественного транспорта двигается по крайней правой полосе, предназначенной только для поворота направо. Об этом предупреждает и разметка, и дорожный знак. Но в итоге водитель, проезжая стоп-линию, поворачивает налево. На светофоре в этот момент для желающих повернуть налево горел красный свет.

«В тот же момент следом проезжал тоже автобус 36, но я не успела его заснять, камеру выключила. Если честно, надоело каждый вечер наблюдать такую картину. Может, их все-таки накажут. ПДД одни для всех», – прокомментировала автор видео.