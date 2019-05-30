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сегодня, 17:25 5

В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД

В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД

В аккаунте «Сканер» в соцсети Инстаграм появилось видео, снятое в Благовещенске 29 мая. На кадрах запечатлено, как водитель маршрутного автобуса нарушает ПДД. Действие происходит на перекрестке Мухина – Игнатьевское шоссе в 18:22.

На видео видно, как водитель общественного транспорта двигается по крайней правой полосе, предназначенной только для поворота направо. Об этом предупреждает и разметка, и дорожный знак. Но в итоге водитель, проезжая стоп-линию, поворачивает налево. На светофоре в этот момент для желающих повернуть налево горел красный свет.

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АВТОБУС -НАРУШИТЕЛЬ. Видео снято 29 мая в 18:22 ч на улице Мухина - Игнатьевское шоссе. "На видео видно, как автобус едет по правой полосе, объезжая пробку. Потом перестраивается в среднюю полосу, за стоп линию. В тот же момент следом проезжал тоже автобус​ "36о", но я не успела его заснять, камеру выключила. Если честно, надоело каждый вечер наблюдать такую картину. Может, их все - таки накажут. ПДД одни для всех",- прокомментировала видео наша подписчица. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner_dtp28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner_dtp28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #происшествия#аварии#дтп#сканердтп#сканер#хроника#blag#благовещенск#белогорск#амурскаяобласть#криминал#чп#новости#news#якутия#приморье#хабаровск#авто#автомобиль#автоледи#машина#скорость#дорога#зарулем#руль#carstagram#drive#road#speed

Публикация от СКАНЕР 🚨 (@skaner_dtp28)

«В тот же момент следом проезжал тоже автобус 36, но я не успела его заснять, камеру выключила. Если честно, надоело каждый вечер наблюдать такую картину. Может, их все-таки накажут. ПДД одни для всех», – прокомментировала автор видео.

Просмотров всего: 977

#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    3 часа назад

    Да для них это вообще как здрасьте. И если маршрутки можно понять - они толпу людей домой везут в скрюченном состоянии, то вот всякие ЖЫПЫ и пацанчеги, которые так обгоняют поток - вот их и надо карать нещадно.

  • Natalie43

    Natalie43
    2 часа назад

    И на Мухина&Игнат.шоссе постоянно....

  • REX

    REX
    1 час назад

    Нет контроля вот и нарушают.

  • Мандрагора

    Мандрагора
    1 час назад

    Мизантроп со стажем

    Да для них это вообще как здрасьте. И если маршрутки можно понять - они толпу людей домой везут в скрюченном состоянии, то вот всякие ЖЫПЫ и пацанчеги, которые так обгоняют поток - вот их и надо карать нещадно.



    Можно понять??? А по моему, наоборот! Водитель маршрутки везёт не дрова, а , на минуточку, людей! И он несёт ответственность за жизни пассажиров! И, как никто другой, должен пунктуально соблюдать ПДД, потому что на нём - огромная ответственность!

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Мандрагора
    Мизантроп со стажем

    Да для них это вообще как здрасьте. И если маршрутки можно понять - они толпу людей домой везут в скрюченном состоянии, то вот всякие ЖЫПЫ и пацанчеги, которые так обгоняют поток - вот их и надо карать нещадно.



    Можно понять??? А по моему, наоборот! Водитель маршрутки везёт не дрова, а , на минуточку, людей! И он несёт ответственность за жизни пассажиров! И, как никто другой, должен пунктуально соблюдать ПДД, потому что на нём - огромная ответственность!


    У гоблина ответственности по умолчанию нет.

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