В Благовещенске маршрутный автобус грубо нарушил ПДД
В аккаунте «Сканер» в соцсети Инстаграм появилось видео, снятое в Благовещенске 29 мая. На кадрах запечатлено, как водитель маршрутного автобуса нарушает ПДД. Действие происходит на перекрестке Мухина – Игнатьевское шоссе в 18:22.
На видео видно, как водитель общественного транспорта двигается по крайней правой полосе, предназначенной только для поворота направо. Об этом предупреждает и разметка, и дорожный знак. Но в итоге водитель, проезжая стоп-линию, поворачивает налево. На светофоре в этот момент для желающих повернуть налево горел красный свет.
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АВТОБУС -НАРУШИТЕЛЬ. Видео снято 29 мая в 18:22 ч на улице Мухина - Игнатьевское шоссе. "На видео видно, как автобус едет по правой полосе, объезжая пробку. Потом перестраивается в среднюю полосу, за стоп линию. В тот же момент следом проезжал тоже автобус "36о", но я не успела его заснять, камеру выключила. Если честно, надоело каждый вечер наблюдать такую картину. Может, их все - таки накажут. ПДД одни для всех",- прокомментировала видео наша подписчица. ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️ Стал свидетелем происшествия? Снял видео или фото?📲Присылай ⏩ 📮Direct @skaner_dtp28 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 Правила использования материалов @skaner_dtp28 в шапке профиля 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 #происшествия#аварии#дтп#сканердтп#сканер#хроника#blag#благовещенск#белогорск#амурскаяобласть#криминал#чп#новости#news#якутия#приморье#хабаровск#авто#автомобиль#автоледи#машина#скорость#дорога#зарулем#руль#carstagram#drive#road#speed
«В тот же момент следом проезжал тоже автобус 36, но я не успела его заснять, камеру выключила. Если честно, надоело каждый вечер наблюдать такую картину. Может, их все-таки накажут. ПДД одни для всех», – прокомментировала автор видео.
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