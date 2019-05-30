Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:02 2

Недавно избранный депутат возглавил комитет амурского заксобрания

Недавно избранный депутат возглавил комитет амурского заксобрания
Фото: www.amur.info

Комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Законодательного собрания Амурской области возглавил Евгений Тюхаев. Ранее эта должность была вакантной. Заместителем председателя комитета является руководитель фракции КПРФ в заксобрании Роман Кобызов.

В состав комитета, согласно данным на сайте регионального заксобрания, входят Андрей Белоусов, Владимир Горшенин, Олег Имамеев, Ульяна Леванова и Анатолий Осипов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возглавивший комитет Тюхаев был избран депутатом заксобрания по итогам проведенных 14 апреля дополнительных выборов. По количеству отданных за него голосов представитель партии «Единая Россия» Евгений Тюхаев опередил коммуниста Александра Недосекина и справедливоросса Игоря Марьина.

Место в областном законодательном собрании, на которое был избран Тюхаев, освободилось после назначения депутата Олега Туркова на пост министра сельского хозяйства Амурской области.

Просмотров всего: 682

#заксобрание

распечатать


Власть 24

Амурские депутаты смогут голосовать, не приходя на сессии законодательного собрания
Общество 13

В Амурской области безработица увеличилась за счет предпенсионеров
Общество 35

В Благовещенском районе на бюджетные деньги хотят построить приют для бездомных собак
Общество

Жителям Зейского района, возможно, предстоят перевыборы депутатов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    депутату нужно вернуть понесённые расходы

  • REX

    REX
    1 час назад

    "По данным на 18:00, явка на дополнительных выборах депутата заксобрания по одномандатному избирательному округу № 7 «Благовещенск–Центральный» составила 8,67 % – в голосовании приняли участие около 3 000 избирателей".

    Это просто "тяжеловес" от ЕР.

    Депутат родился в 1981 году в Благовещенске, имеет дипломы Амурского государственного университета по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

    Трудовая биография Евгения Анатольевича началась в 2003 году с должности менеджера-логиста в ООО «Фартов», затем продолжилась в ряде компаний, включая ведущие должности в ЗАО «УК «Петропавловск». На момент избрания Евгений Тюхаев являлся генеральным директором ООО «Международное деловое единство».

    Евгений Тюхаев женат, имеет троих сыновей, сообщает сайт областного заксобрания.

    Источник новости: http://www.amur.info/news/2019/04/27/153355

    Учредители компании ООО «Международное деловое единство».

    1.Лу ЦзэчаоДоля: 33.33% (3,333 руб.)

    2.Тюхаев Евгений Анатольевич

    ИНН: 280109120817Доля: 33.33% (3,333 руб.)

    3.Герман Дмитрий Юрьевич

    ИНН: 280802666105Доля: 33.34% (3,333 руб.).

    Производство изделий из древесины. Промышленник, профсоюзный деятель. Удачи Вам.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь