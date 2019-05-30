Недавно избранный депутат возглавил комитет амурского заксобрания

В состав комитета, согласно данным на сайте регионального заксобрания, входят Андрей Белоусов, Владимир Горшенин, Олег Имамеев, Ульяна Леванова и Анатолий Осипов.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», возглавивший комитет Тюхаев был избран депутатом заксобрания по итогам проведенных 14 апреля дополнительных выборов. По количеству отданных за него голосов представитель партии «Единая Россия» Евгений Тюхаев опередил коммуниста Александра Недосекина и справедливоросса Игоря Марьина.

Место в областном законодательном собрании, на которое был избран Тюхаев, освободилось после назначения депутата Олега Туркова на пост министра сельского хозяйства Амурской области.