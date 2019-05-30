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сегодня, 17:00 1

Олег Газманов рассказал подробности о борьбе с раком

Олег Газманов рассказал подробности о борьбе с раком
Фото: instagram.com/oleggazmanov/

67-летний певец Олег Газманов рассказал об операции по удалению раковой опухоли. Оказалось, что отечественные специалисты за лечение браться не захотели.

Знаменитый певец рассказал, что в России ему не могли гарантировать результат и отказывали в комплексном лечении. Поэтому исполнитель обратился в немецкую клинику за помощью.

«Восемь лет назад врачи, которые смотрели меня в России, сказали, что есть очень хороший специалист в Германии. Это очень узкая специализация – удалить опухоль со связки. Наши не хотели за это браться, да и самые лучшие говорили, что шансы, что после этой операции я не смогу петь, 60 %», – сообщил Газманов в эфире радио Baltkom.

Также певец отметил, что врачи длительное время не могли поставить ему диагноз. «Мне вдруг резко стало тяжело петь. Голос перестал звенеть. Какое-то время я терпел, а потом пошел обследоваться. Сначала считали, что просто простыл. Оказалась, что у меня гранулема», – цитирует Газманова Eg.ru.

Певец отметил, что смысла его критиковать нет. Он смог заработать себе на лечение в Европе, а также отметил, что он сам решает, на что тратить свои деньги. Газманов отмечает, что организм давно восстановился и сейчас чувствует себя отлично: «Вот я сижу перед вами здоровый, нормальный, молодой мужчина. Все нормально».

В середине мая на ТВ вышла передача «Секрет на миллион», в которой Газманов рассказал, что несколько лет назад он переболел раком.

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#здоровье #шоу-бизнес

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    не верим значит родной медицине

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