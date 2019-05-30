В Благовещенске решили, где можно купаться этим летом

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1 июня в областном центре стартует купальный сезон. В Благовещенске оборудовали 8 мест массового отдыха, где есть спасательные посты. Жителям рекомендуют купаться именно там.

За безопасностью в местах массового отдыха горожан будут следить спасатели-матросы.

По информации администрации Благовещенска, зоны отдыха в этом году оборудованы в следующих местах:

- река Зея, на территории дачного поселка Зазейский; - ручей Буяновский, на территории поселка Моховая Падь; - река Зея, на территории села Белогорье; - река Зея, в районе улицы Амурская 1; - река Зея, в районе переулка Связной; - Владимировское озеро первое; - река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина; - река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Специалисты напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещается подплывать к лодкам, прыгать с неприспособленных сооружений в воду, купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на автомобильных камерах и надувных матрасах, оставлять детей без присмотра взрослых, купаться в местах, где стоят щиты с запрещающими надписями.

При возникновении несчастных случаев, нужно обращаться в службу спасения по телефонам 01, (с сотового – 112) или в ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска по телефону: 202-112.