В Благовещенске решили, где можно купаться этим летом
1 июня в областном центре стартует купальный сезон. В Благовещенске оборудовали 8 мест массового отдыха, где есть спасательные посты. Жителям рекомендуют купаться именно там.
За безопасностью в местах массового отдыха горожан будут следить спасатели-матросы.
По информации администрации Благовещенска, зоны отдыха в этом году оборудованы в следующих местах:
- - река Зея, на территории дачного поселка Зазейский;
- - ручей Буяновский, на территории поселка Моховая Падь;
- - река Зея, на территории села Белогорье;
- - река Зея, в районе улицы Амурская 1;
- - река Зея, в районе переулка Связной;
- - Владимировское озеро первое;
- - река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина;
- - река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.
Специалисты напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещается подплывать к лодкам, прыгать с неприспособленных сооружений в воду, купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на автомобильных камерах и надувных матрасах, оставлять детей без присмотра взрослых, купаться в местах, где стоят щиты с запрещающими надписями.
При возникновении несчастных случаев, нужно обращаться в службу спасения по телефонам 01, (с сотового – 112) или в ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска по телефону: 202-112.
Просмотров всего: 1039
#городская власть #отдых #природа