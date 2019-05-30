Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:54 1

В Благовещенске решили, где можно купаться этим летом

В Благовещенске решили, где можно купаться этим летом
Фото: Амур.инфо

1 июня в областном центре стартует купальный сезон. В Благовещенске оборудовали 8 мест массового отдыха, где есть спасательные посты. Жителям рекомендуют купаться именно там.

За безопасностью в местах массового отдыха горожан будут следить спасатели-матросы.

По информации администрации Благовещенска, зоны отдыха в этом году оборудованы в следующих местах:

  1. - река Зея, на территории дачного поселка Зазейский;
  2. - ручей Буяновский, на территории поселка Моховая Падь;
  3. - река Зея, на территории села Белогорье;
  4. - река Зея, в районе улицы Амурская 1;
  5. - река Зея, в районе переулка Связной;
  6. - Владимировское озеро первое;
  7. - река Амур, в районе от переулка Уралова до улицы Мухина;
  8. - река Амур, в районе от улицы Мухина до улицы Артиллерийской.

Специалисты напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещается подплывать к лодкам, прыгать с неприспособленных сооружений в воду, купаться в состоянии алкогольного опьянения, плавать на автомобильных камерах и надувных матрасах, оставлять детей без присмотра взрослых, купаться в местах, где стоят щиты с запрещающими надписями.

При возникновении несчастных случаев, нужно обращаться в службу спасения по телефонам 01, (с сотового – 112) или в ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска по телефону: 202-112.

Просмотров всего: 1039

#городская власть #отдых #природа

распечатать


Общество

Рудбекия, ирезине, тагетис, петуния: Благовещенск украшают цветами
Общество 4

Отказаться, как Амурская область, от контролируемых палов должны другие регионы РФ

Общество 25

Благовещенцев приглашают навести порядок на речке Бурхановке
Общество

На пляже в Свободном установили камеры видеонаблюдения и прожекторы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Buddha

    Buddha
    4 часа назад

    А лето будет?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь