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В селе Тындинского района ветер обрушил крышу многоквартирного дома (фото)

В селе Тындинского района ветер обрушил крышу многоквартирного дома (фото)

30 мая около 15:00 случилось происшествие в селе Соловьевск Тындинского района. После порыва ветра произошло обрушение крыши многоквартирного дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в администрации Соловьевского сельсовета, без крыши остался дом, расположенный в селе по адресу: улица Лазо, 4. В нем 16 квартир. Люди не пострадали, также не пострадало их имущество.

По словам и.о. главы администрации Соловьевского сельсовета Ирины Артемьевой, предстоит ликвидировать последствия обрушения крыши. Решается вопрос о том, как помочь жильцам.

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#погода #происшествия

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