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Загоревшийся в Приамурье тепловоз был частью пассажирского поезда

Загоревшийся в Приамурье тепловоз был частью пассажирского поезда

Тепловоз, который загорелся на станции Горелый Сковородинского района Приамурья, был частью пассажирского поезда № 326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск. Никто не пострадал, но дальше поезд отправился с опозданием.

В ходе ликвидации возгорания локомотив отцепили и транспортировали на безопасное расстояние от пассажирских вагонов, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги. По информации ведомства, секция тепловоза загорелась 29 мая в 23:55 по московскому времени. В тушении был задействован пожарный поезд со станции Сковородино.

Уточняется, что нет ни пострадавших, ни угрозы экологии. Причины происшествия устанавливаются.

Через два часа с небольшим после замены локомотива пассажирский поезд отправлен по маршруту следования с отставанием от графика движения на 2 часа 25 минут.

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#происшествия #транспорт

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