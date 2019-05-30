Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России
Сбылась мечта знаменитой балерины Анастасии Волочковой. Ее коронный шпагат длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. Успехами Волочкова похвасталась на своей странице в Инстаграме.
Звезда рассказала, что успех к ней пришел не просто так. Она посвящала тренировкам большое количество времени и шла к своей цели, преодолевая все трудности.
«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», – подписала фотографию Волочкова.
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Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25!!! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учёбы. И кто бы не хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся. Сегодня у меня в гостях были конкурсантки на звание Мисс Русского Радио. Они увидели тот пот и ту силу, которую я вырабатываю в зале. Легкость исполнения любого упражнения не дается просто так. Это труд. Злыми языками чесать хейтерам намного легче, зло оно проще дается. А вы исправьтесь и начните жить Красиво. Айда за мной в спортивный зал. Погоняем резиночкой? Тогда и на злобу, и ненависть времени не будет. Пример - самодостаточные женщины, кто живет без оглядки на осуждения. Состоятельным людям не до зла. Поэтому я без устали буду радовать вас своими занятиями и шпагатами. И помните, он уже занесен в Книгу Рекордов России. И первым с этим достижением меня поздравил Леонид Закошанский!!!🌺 @leonidzakoshanskiy А с девочками мы так душевно пообщались! Спасибо, дорогие, приду поддержать вас на конкурсе 4 го июня.🙏🏻 Вы замечательные!🙏🏻 Пролистните..😉 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #весна #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #русскоерадио
На фотографии балерина изобразила шпагат с букетом белых роз, сантиметровой рулеткой и документом, подтверждающим рекорд.
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