Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России

Сбылась мечта знаменитой балерины Анастасии Волочковой. Ее коронный шпагат длиной в 2,25 метра внесли в Книгу рекордов России. Успехами Волочкова похвасталась на своей странице в Инстаграме.

Звезда рассказала, что успех к ней пришел не просто так. Она посвящала тренировкам большое количество времени и шла к своей цели, преодолевая все трудности.

«Я всегда шутила, что мой шпагат достоин Книги рекордов России. Сегодня это случилось. Шпагат зафиксирован и внесен! 2,25! Я шла и билась за обладание балетным телом долгие годы учебы. И кто бы ни хотел уничижительно отзываться о моих достижениях, ловить на мне хайп, пиар и прочие шалости, я не сдамся», – подписала фотографию Волочкова.

На фотографии балерина изобразила шпагат с букетом белых роз, сантиметровой рулеткой и документом, подтверждающим рекорд.