Как собрать ребенка в лагерь: расчет вещей на смену в 21 день

Фото: лагерь «Огонек»

В Амурской области более 80 тысяч детей отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. В регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Работать этим летом будут 274 пришкольных, 18 загородных, 12 палаточных лагерей. Какие вещи дать ребенку с собой, а какие – не давать: специалисты дали рекомендации.

На смену продолжительностью в 21 день, эксперты советуют дать ребенку с собой рюкзак и сумку или чемодан.

Что нужно положить в рюкзак:

- альбом или тетрадку; - влажные салфетки; - деньги; - книгу или журнал; - пакет с едой для перекуса в дороге, которая бы не пачкала одежду и не крошилась; - телефон, зарядное устройство; - фляжку для воды 0,5 литра.

Что нужно положить в чемодан:

- одежду (спортивный костюм, белая футболка для прощальных пожеланий, 5 футболок, 2 теплые кофты, 2 джинсов, 5 шорт, нарядная одежда для праздников и дискотек, купальник или плавки, два платья, две юбки, пижама, дождевик или­ зонтик, солнечные очки, носки, трусы); - средства гигиены (мочалка, зубная щетка, мыло в мыльнице, банное полотенце, зубная паста, дезодорант, два пляжных полотенца, тапочки для душа, средства гигиены, бритвенные станки); - обувь (кроссовки, комнатные тапочки, резиновые тапочки, сандалии, сменные стельки); - головной убор (кепка, панамка); - лекарства (индивидуальные лекарственные препараты, репеллент от комаров, крем от ожогов, крем от загара); - документы.

Запрещено брать с собой:

- любые колюще-режущие предметы; - взрывчатые вещества, включая петарды; - огнеопасные вещества; - алкоголь; - одежду с агрессивными и нецензурными надписями; - лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.; - газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты; - азартные игры; - запрещенную литературу.

Специалисты советуют подписать или выделить каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко найти его среди других чемоданов. Кроме этого, рекомендуется давать ребенку с собой недорогостоящие гаджеты.