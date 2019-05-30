Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:05 0

Как собрать ребенка в лагерь: расчет вещей на смену в 21 день

Как собрать ребенка в лагерь: расчет вещей на смену в 21 день
Фото: лагерь «Огонек»

В Амурской области более 80 тысяч детей отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. В регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Работать этим летом будут 274 пришкольных, 18 загородных, 12 палаточных лагерей. Какие вещи дать ребенку с собой, а какие – не давать: специалисты дали рекомендации.

На смену продолжительностью в 21 день, эксперты советуют дать ребенку с собой рюкзак и сумку или чемодан.

Что нужно положить в рюкзак:

  1. - альбом или тетрадку;
  2. - влажные салфетки;
  3. - деньги;
  4. - книгу или журнал;
  5. - пакет с едой для перекуса в дороге, которая бы не пачкала одежду и не крошилась;
  6. - телефон, зарядное устройство;
  7. - фляжку для воды 0,5 литра.

Что нужно положить в чемодан:

  1. - одежду (спортивный костюм, белая футболка для прощальных пожеланий, 5 футболок, 2 теплые кофты, 2 джинсов, 5 шорт, нарядная одежда для праздников и дискотек, купальник или плавки, два платья, две юбки, пижама, дождевик или­ зонтик, солнечные очки, носки, трусы);
  2. - средства гигиены (мочалка, зубная щетка, мыло в мыльнице, банное полотенце, зубная паста, дезодорант, два пляжных полотенца, тапочки для душа, средства гигиены, бритвенные станки);
  3. - обувь (кроссовки, комнатные тапочки, резиновые тапочки, сандалии, сменные стельки);
  4. - головной убор (кепка, панамка);
  5. - лекарства (индивидуальные лекарственные препараты, репеллент от комаров, крем от ожогов, крем от загара);
  6. - документы.

Запрещено брать с собой:

  1. - любые колюще-режущие предметы;
  2. - взрывчатые вещества, включая петарды;
  3. - огнеопасные вещества;
  4. - алкоголь;
  5. - одежду с агрессивными и нецензурными надписями;
  6. - лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.;
  7. - газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты;
  8. - азартные игры;
  9. - запрещенную литературу.

Специалисты советуют подписать или выделить каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко найти его среди других чемоданов. Кроме этого, рекомендуется давать ребенку с собой недорогостоящие гаджеты.

Просмотров всего: 72

#дети

распечатать


Общество 2

В Благовещенске прокуратура проведет прием граждан по вопросу защиты прав детей
Происшествия

В Благовещенске в ДТП пострадал двухлетний пассажир «приуса»
Общество

Прогулки на яхтах, модный показ, цирковое шоу: в Благовещенске отметят День защиты детей
Общество

Амурским детям, чьи мамы отбывают наказание за преступления, подарят подарки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь