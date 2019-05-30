Как собрать ребенка в лагерь: расчет вещей на смену в 21 день
В Амурской области более 80 тысяч детей отдохнут в загородных и пришкольных лагерях. В регионе стартует летняя оздоровительная кампания. Работать этим летом будут 274 пришкольных, 18 загородных, 12 палаточных лагерей. Какие вещи дать ребенку с собой, а какие – не давать: специалисты дали рекомендации.
На смену продолжительностью в 21 день, эксперты советуют дать ребенку с собой рюкзак и сумку или чемодан.
Что нужно положить в рюкзак:
- - альбом или тетрадку;
- - влажные салфетки;
- - деньги;
- - книгу или журнал;
- - пакет с едой для перекуса в дороге, которая бы не пачкала одежду и не крошилась;
- - телефон, зарядное устройство;
- - фляжку для воды 0,5 литра.
Что нужно положить в чемодан:
- - одежду (спортивный костюм, белая футболка для прощальных пожеланий, 5 футболок, 2 теплые кофты, 2 джинсов, 5 шорт, нарядная одежда для праздников и дискотек, купальник или плавки, два платья, две юбки, пижама, дождевик или зонтик, солнечные очки, носки, трусы);
- - средства гигиены (мочалка, зубная щетка, мыло в мыльнице, банное полотенце, зубная паста, дезодорант, два пляжных полотенца, тапочки для душа, средства гигиены, бритвенные станки);
- - обувь (кроссовки, комнатные тапочки, резиновые тапочки, сандалии, сменные стельки);
- - головной убор (кепка, панамка);
- - лекарства (индивидуальные лекарственные препараты, репеллент от комаров, крем от ожогов, крем от загара);
- - документы.
Запрещено брать с собой:
- - любые колюще-режущие предметы;
- - взрывчатые вещества, включая петарды;
- - огнеопасные вещества;
- - алкоголь;
- - одежду с агрессивными и нецензурными надписями;
- - лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.;
- - газовые баллончики и другие средства индивидуальной защиты;
- - азартные игры;
- - запрещенную литературу.
Специалисты советуют подписать или выделить каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко найти его среди других чемоданов. Кроме этого, рекомендуется давать ребенку с собой недорогостоящие гаджеты.
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