В Благовещенске многодетная семья вынуждена пробираться домой по грязи (видео)

В Благовещенске многодетная семья вынуждена пробираться к своему дому через грязь. Дом находится в районе пятой стройки, где выделили землю для многодетных еще в 2013 году. Дорогу с тех пор так и не сделали.

В 2013 году семья Коноваловых, в которой тогда было трое детей, получила земельный участок в районе пятой стройки. «Мы всегда хотели жить на земле. Обрадовались, конечно. Мы тогда жили в городе, в районе 14-й школы», – рассказывает глава семейства Василий.

К участку провели электроэнергию. В 2018 году Коноваловы достроили дом и переехали. В июне прошлого года в семье появился четвертый ребенок. По словам Василия Коновалова, нормально добраться до дома можно только зимой, когда почва промерзает. После дождей дорога становится практически непреодолимой.

«Я не за себя переживаю, а за детей. К нам ведь даже скорая не доберется! Младший ребенок родился недоношенным. К нам участковый врач приезжал на "Ниве" только один раз – больше, сказали, приезжать не будут», – говорит Василий. Старшие дети учатся в 14-й школе. На занятия отец отвозит ребят на своем минивэне. «Если бы не своя машина – все. У меня семиместный минивэн Toyota Wish. Я уже все дно на нем ободрал. Бывает и так, что машина застревает в грязи», – признается мужчина.

Добираться до труднодоступного дома отказывается и водитель машины для откачки содержимого септика. «Тоже проблема: мы можем заказать машину для вывоза септика только в хорошую погоду. Когда дорогу развозит, он к нам просто не подъедет», – уточняет Василий. После майских дождей путь к дому превратился в сплошную грязь. «А ведь еще все лето впереди!» – переживает семья.

По соседству с домом Коноваловых живет около пяти семей. «Никто здесь не строится, потому что дороги нет», – объясняет отец семейства. Он обращался в прокуратуру и администрацию Благовещенска. Судя по ответам, строительство дороги в ближайшее время не планируется. «Мы понимаем, что делать дорогу по всем нормам – это дорого. В прокуратуре у меня спросили – вас устроит, если сделают не по нормам, а хотя бы просто гравием отсыплют? Конечно, у нас не будет претензий! Нам лишь бы к дому можно было подъехать», – надеется Василий Коновалов.

Решить проблему ему предложил сосед-предприниматель. Но для того чтобы отсыпать дорогу, Василий должен был дать 100 000 рублей. Таких денег у него нет. «Он сделал дорогу возле своего участка. Пришлось делать канаву, чтобы отводить воду. Нам приходится объезжать прямо по полю», – констатирует Василий. В сентябре 2018 года он получил ответ от администрации Благовещенска. «В связи с дефицитом бюджета города Благовещенска, администрация города осуществляет комплекс первоочередных мероприятий, а именно – строительство городских дорог местного значения с интенсивным движением автотранспорта на выделенных земельных участках, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям. На строительство внутриквартальных проездов финансовые средства в бюджете Благовещенска на 2018 год и плановый период 2019–2020 годы не предусмотрено», – говорится в документе.

Результатом обращения в прокуратуру областного центра стала проверка, показавшая, что дороги действительно нет, мероприятия по обеспечению транспортной инфраструктуры участка не проведены. Прокуратура внесла представление в администрацию города об устранении нарушений законодательства.

Возможно, отстаивать интересы многодетной семьи на право свободно подъезжать к своему дому придется в суде. «По Первому каналу показали, что в Краснодарском крае сложилась аналогичная ситуация – многодетным семьям дали участки, а дороги нет. Еще в 2012 году президент дал поручение разработать меры по обеспечению земельных участков, предназначенных для многодетных семей, инфраструктурой. Но так ничего и не сделали», – заключает многодетный благовещенец.

Редакция ИА «Амур.инфо» готовит запрос в администрацию Благовещенска о планах на строительство дороги к домам по улице Лесной.