Благовещенский блогер предложил горожанам подраться за бутылку водки (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось неоднозначное видео, подготовленное проектом «Благеры» в Благовещенске. Горожане решили провести «социальный эксперимент»: «на что способны люди с низкой социальной ответственностью ради бутылки водки».

Молодой человек подошел к мужчинам и предложил им подраться друг с другом, за что он наградит их бутылкой водки. Благовещенцы, однако, отказались от предложения. В итоге пришли к соглашению провести поединок между блогером и одним из мужчин. После поединка блогеры отдали горожанину водку.

Видео: instagram.com/blagers_blg

«Этим социальным экспериментом мы доказали, что я сильнее среднестатистического пьяного мужика», – заявил блогер, участвовавший в поединке, в конце ролика.

Видео опубликовали в Инстаграме, но пользователи высказались об увиденном неоднозначно. «(…) благовский контент. (…) не весело, только тоску нагоняет. Давай по новой, Миша», – написал один из них. «Ну (…) оно вам надо было», – заметил другой. Еще один юзер после просмотра ролика заявил, что происходящее похоже на постановку.