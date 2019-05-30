Иван Краско решил переехать в дом престарелых

88-летний актер остался без квартиры. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены. Сейчас Иван Иванович думает о переезде в Дом ветеранов сцены.

Мужчина был женат четыре раза, причем две последние супруги значительно моложе актера. Самой верной избранницей Краско стала вторая жена – Кира Петрова, которая подарила ему сына Андрея и дочь Юлию. Иван Иванович похоронил супругу в 1997 году. В третьем браке у Краско появились еще наследники: Федор и Иван. Но большая семья не помогла актеру в трудной ситуации.

Друзья и коллеги актера сообщили Starhit.ru, что известному артисту негде жить. Его недвижимость находится в распоряжении родственников и бывших жен. Актер лишился загородного дома, дачи и квартиры под Санкт-Петербургом. У Краско в собственности осталась только баня в селе Вартемяги.

«Иван помогает всем, только вот до Ивана никому нет дела. На днях он сказал: "А что мне остается? Пойти уже в Дом ветеранов сцены, но это же дом престарелых"», – сказал он актерам в Театре имени Комиссаржевской.

Краско также не может поселиться в своем загородном доме. «Все лето там пасутся бывшие, нынешние, будущие жены Ивана и их родственники», – сообщил один из соседей Краско.

Дача находится в престижном поселке Керро, а по соседству живет Михаил Боярский. После смерти супруги Киры недвижимость ушла детям актера.

Иван Иванович не смог воспользоваться и наследством своего сына Андрея Краско. После смерти Краско-младшего, родственники стали делить особняк. Семья решила продать его. На свою долю Краско-старший собирался купить комнату в коммуналке, однако его четвертая супруга потратила все деньги на поездку в США и Италию.

Сейчас брошенный пенсионер живет в своей питерской квартире на правах постояльца. После развода Иван Иванович оставил апартаменты 42-летней Наталье Вяль, матери его сыновей. Женщина выделила бывшему мужу самую маленькую комнату, которая актера не устраивает.

«Он раздосадован цинизмом бывших жен, которые на всю страну заявляют: "Квартиру отписал, значит, больше не нужен". А ведь он помог этим голодранкам встать на ноги», – негодуют его коллеги.