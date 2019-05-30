Заместители главного следователя Приамурья заработали в 2018 году больше него самого

Руководство следственного управления следственного комитета РФ по Амурской области отчиталось о своих доходах, а также доходах членов семей за 2018 год. Глава управления Станислав Белянский заработал меньше, чем его первый заместитель и заместитель.

Станислав Белянский задекларировал за предыдущий год доход в сумме 2,9 миллиона рублей. Судя по официальным данным, у него вообще нет никакой собственности – ни движимого, ни недвижимого имущества. Зато в пользовании у него находится сразу 4 квартиры. Их площадь: 73; 54,7; 67,5 и 78,6 квадратных метра.

Супруга Станислава Юрьевича задекларировала за 2018 год доход в 1,1 миллиона. У нее в собственности есть ½ доля в квартире, площадью 73 «квадрата». Другой половиной жилья владеет несовершеннолетний ребенок Белянского. Также на жену оформлен легковой автомобиль Hyundai Solaris.

Доход первого заместителя руководителя следственного управления Олега Винникова за 2018 год составил 3,5 миллиона рублей. Из имущества на Винникова оформлен только легковой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Недвижимости в собственности, судя по опубликованной информации, у него нет. Так же как у его жены и несовершеннолетнего ребенка. У всех троих в пользовании находится квартира площадью 46,7 квадратных метра.

Задекларированный доход жены Олега Евгеньевича за 2018 год составил 942,4 тысячи рублей.

Заместитель руководителя следственного управления Игорь Кузенков задекларировал за год доход в 3,6 миллиона рублей. В индивидуальной собственности у него имеется земельный участок площадью 600 «квадратов». Доход жены Кузенкова составил в 2018 году 268 с небольшим тысяч рублей.

Ни квартир, ни машин в собственности у четы Кузенковых нет. В пользовании у обоих есть квартира площадью около 50 квадратов.

Фото: amur.sledcom.ru