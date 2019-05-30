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сегодня, 15:08 2

У благовещенцев полился из крана «кофе» (видео)

У благовещенцев полился из крана «кофе» (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, сделанное в одной из квартир по адресу: Благовещенск, улица Зеленая, 79А. Как рассказала горожанка Ангелина, она столкнулась с тем, что из крана шла черная вода, напоминающая по цвету кофе.

По словам Ангелины, такую воду в квартире наблюдали целый день 29 мая. В четверг, 30 мая, вода из крана уже идет обычная, а перед этим шла рыжего цвета. Причина неизвестна, пояснила горожанка.

«У них была подготовка дома к зиме. Была прочистка скоростного водонагревателя. Полностью все это сливалось и заново запускалось, чистили», – объяснили агентству необычное явление в управляющей компании дома. В настоящее время, подчеркнули в УК, с водоснабжением в доме все нормально.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    33 минуты назад

    Это КАКА-КОЛА. Бырее во все бидоны разливайте.

    Скоро все на здоровую КАКА-КОЛУ из кранов перейдём.

  • Ghostbuster

    Ghostbuster
    26 минут назад

    Полилось кофе? Вы хотя бы в школе учились?

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