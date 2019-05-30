Год у власти: Василий Орлов отчитался о проделанной работе

Губернатор Василий Орлов выступил с отчетом о деятельности правительства Амурской области за год. Он озвучил основные достижения, которых удалось достичь за 12 месяцев работы в должности главы региона и обозначил планы на будущее. Речь шла о культуре, спорте, ЖКХ, строительстве, авиасообщении, дорогах, туризме, развитии городов и другом.

«Амурская область находится на пороге беспрецедентного в своей истории экономического рывка, который должен вывести регион на лидирующие позиции не только на Дальнем Востоке, но и в целом по стране, – начал Василий Орлов. – На наших глазах возводятся крупнейшие предприятия, инфраструктурные объекты всероссийского и международного значения, реконструируются и фактически отстраиваются с нуля целые города. Мы с вами являемся не просто свидетелями, но непосредственными участниками этого процесса. Идущие масштабные преобразования изменят и уже меняют жизнь каждого жителя области. Итоги прошедшего года позволяют с уверенностью говорить, что нам удалось обеспечить макроэкономическую устойчивость региона. Именно она является необходимым условием развития, фундаментом для долгосрочного роста».

Доклад губернатора состоял из трех частей: итоги 2018 года; основные перспективы экономического роста; видение амурских властей решения проблем социального блока.

Экономика

Начался отчет с экономического блока. Было озвучено, что инвестиции в экономику области выросли на 10 % (239,7 миллиарда рублей). Прежде всего, такой рост обеспечили крупные инвестиционные проекты: космодром Восточный, Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», автоклавный гидрометаллургический комбинат на Покровском золоторудном месторождении. Также было отмечено, что за 2018 год от реализации крупных инвестиционных проектов в бюджет области поступило 3,6 миллиарда рублей. Это в 2 раза больше поступлений 2017 года.

Помимо этого, Василий Александрович сообщил, что в прошлом году сохранилась устойчивая динамика роста доходов. Доходы бюджета составили 65 миллиардов рублей. План по доходам перевыполнен к первоначальному на 10 миллиардов. Рост собственных доходов составил 5 миллиардов. Из федерального бюджета регион получил в прошлом году 14 миллиардов. Дополнительно к первоначальному плану получено 5 миллиардов. Впервые на социальное развитие центров экономического роста из федерального бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей.

«В целом стабильная ситуация в экономике позволила региону достичь высоких позиций в рейтингах инвестиционного климата, налогового потенциала. Амурская область заняла 12 место в рейтинге субъектов РФ по росту налогового потенциала. За это достижение областью получен грант в сумме 645 миллионов рублей. Такой грант последний раз мы получали в 2010 году. Также область вошла в десятку регионов, реализующих эффективную налоговую политику. Нам удалось снизить стоимость патента для малого бизнеса и ставки по транспортному налогу. По мере роста доходной части бюджета мы продолжим эту практику», – сказал губернатор.

Газовая отрасль

В декабре 2019 года Газпром завершит строительство магистрального газопровода «Сила Сибири». Более 900 километров проходит по территории Приамурья. В Китай будет направляться 38 миллиардов кубометров газа в год.

Строительство Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе идет в соответствии с графиком, готовность составляет 35 %, первые две очереди будут запущены уже в 2020 году, на полную мощность завод выйдет в 2024 году. Этот завод станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. Объем инвестиций в его строительство составит более 800 миллиардов рублей.

В апреле текущего года была достигнута договоренность об увеличении поставок газа в Китай на 10 %, что повлечет за собой строительство еще одной очереди завода и, соответственно, увеличение капитальных вложений и налоговой отдачи. Для Амурского ГПЗ строится новый жилой микрорайон в Свободном на 5 тысяч жителей с привлечением федерального финансирования в сумме 12,5 миллиарда рублей.

Тем временем компания «СИБУР» работает над проектом Амурского газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиона тонн этилена в год с дальнейшей переработкой в полиэтилен востребованных на российском и мировом рынке марок. Основным сырьем будет выступать этановая фракция с Амурского газоперерабатывающего завода.

«Для нас это производство также крайне важно, оно даст толчок к развитию средних и малых предприятий по выпуску конечных продуктов из полимеров – труб, упаковочных материалов, пластиковой тары, медицинского оборудования, детских товаров, посуды, бытовых принадлежностей, многого другого. По газохимическому комплексу определена конфигурация проекта, и для принятия финального решения о реализации необходимо завершить базовое проектирование и пройти необходимые корпоративные процедуры. Рассчитываем на начало подготовительных работ по проекту комплекса в этом году», – отметил Василий Орлов.

В активную фазу реализации переходит метаноловый завод мощностью 1 миллион тонн метанола в год в городе Сковородино, инвестиции составят 49 миллиардов рублей. Будет создано 270 рабочих мест и около двух тысяч мест в сопутствующих отраслях – транспорте, энергетике, сфере обслуживания, социальной сфере. В долгосрочной перспективе этот проект станет катализатором развития деревообработки и производства ДСП, вдохнет новую жизнь в Сковородинский район, сказал глава области.

На строительстве этих трех проектов в пиковые периоды будет задействовано в общей сложности порядка 47 тысяч человек.

Что касается газификации, уже утверждена региональная программа на 2018-2022 годы, которая в первоочередном порядке предполагает газификацию объектов городов Свободный, Циолковский, Благовещенск и поселка Чигири Благовещенского района. В 2019 году планируется в Циолковском перевести на потребление природного газа одну котельную. Перевод на газ котельных города Свободный будет обеспечен в 2020-2021 годах.

Налоги и бизнес

Была затронута и тема налоговой системы региона. Так, снижена налоговая ставка по налогу на имущество для капиталоемких проектов резидентов территорий опережающего развития. Это позволит инвесторам в полном объеме использовать десятилетний льготный период. Также снижена стоимость патентов.

«В четырех регионах России проходит эксперимент по налогу для самозанятых. Для развития честного предпринимательства и минимизации теневого бизнеса инициировано включение Амурской области в число таких пилотных регионов с 2020 года. С этим предложением мы обратились в Минэкономразвития России. Бизнес должен иметь комфортный доступ к финансовым ресурсам и льготному кредитованию. Эта задача будет решена в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», – добавил Василий Орлов.

В июне в регионе начнет работу микрокредитная компания. Кроме того, в области создана единая точка доступа к услугам и мерам поддержки – это центр «Мой бизнес».

Транспорт и дороги

В 2018 году на развитие дорожного хозяйства области из областного дорожного фонда направлено 4,5 миллиарда рублей. Как рассказал губернатор, это позволило привести в соответствие с нормативными требованиями 161 километр муниципальных дорог, отремонтировать 112 километров региональных дорог. Также провели освещение улично-дорожной сети, устройство тротуаров и пешеходных дорожек, систем водоотведения.

В текущем году дорожный фонд составляет 5 миллиардов рублей. Будет отремонтировано более 240 километров дорог, также будет продолжена реконструкция автодороги Благовещенск – Свободный.

«В октябре прошлого года произошло обрушение путепровода в Свободном, что осложнило транспортную доступность почти 30 % жителей города. Мы оперативно восстановили движение в городе по временной схеме. К сентябрю 2019 года мы заасфальтируем объездную дорогу. Одновременно на уровне правительства России решаем вопрос восстановления путепровода за счет федеральных средств. Нормативный срок строительства подобных объектов 2-3 года. Проверили все 570 имеющихся в регионе мостов и путепроводов, сформировали программу ремонта аварийных и предаварийных объектов до 2035 года, работаем с Минтрансом России о выделении дополнительных средств на эти цели», – сказал Василий Александрович.

Также губернатор уделил внимание предстоящему большому событию – стыковке российской и китайской частей моста через Амур, которая состоится 31 мая. Строительство моста завершится в конце года, в 2020 году по нему начнется движение транспорта.

«Концессионная модель показала свою эффективность, мы планируем применять ее для реализации других инвестиционных проектов, в частности, обсуждаем с китайскими партнерами проект строительства железнодорожного моста в Джалинде. Хочу отметить, что для строительства моста были привлечены наши амурские подрядные организации "УСК МОСТ" и "Асфальт". Мост и примостовой логистический центр значительно расширят возможности для экспорта нашей продукции. Низкая транспортная доступность является сдерживающим фактором для нашей экономики, мы вынуждены прерывать поставки на период ледохода и ледостава, фактически на 4-5 месяцев в году», – сказал губернатор.

Он также отметил, что увеличение объема грузооборота с Китаем усилит нагрузку на действующий мост через реку Зею в Благовещенске. Поэтому необходимо строить новый второй мост через Зею.

«Мы актуализировали проектную документацию по строительству моста. Стоимость нового моста составляет 20 миллиардов рублей. Выделено 300 миллионов рублей на выкуп земельных участков, эта работа завершится осенью. В правительстве России мы многократно поднимали вопрос о начале строительства моста. Принято решение о выделении в 2021 году средств федерального бюджета в объеме 4,7 миллиарда рублей. Сейчас важно завершить подготовительные работы и добиться полного финансирования проекта», – заявил Василий Орлов.

Кроме того, было озвучено, что Приамурье участвует в федеральном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Амурская область с 2019 года включена в подпроект «Дороги городских агломераций», и с этого года Благовещенск будет ежегодно получать на развитие дорог дополнительно по 400 миллионов рублей в год в течение шести лет. Если раньше Благовещенск тратил на дорожную сеть около 300 миллионов рублей ежегодно, то с 2019 года – 700. Этих средств достаточно для приведения дорог в нормативное состояние, отметил губернатор.

Помимо этого, Василий Александрович рассказал, что в области организовано 13 пригородных железнодорожных маршрутов там, где отсутствует альтернативное транспортное сообщение. Ежегодно сохраняется льготный проезд в пригородных поездах для школьников и пенсионеров. По маршруту Благовещенск – Владивосток в прошлом году перевезено 7,6 тысячи пассажиров. В этом году будет использована новая схема прицепки вагонов на станции Белогорск, это позволит исключить длительную стоянку в Хабаровске. Объем инвестиций в развитие железных дорог в 2019 году составит 33,3 миллиарда рублей, это позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба на 10 %.

Один из самых болезненных вопросов, поднятых в докладе, – это доступность пассажирских авиационных перевозок. Правительством Российской Федерации выделены дополнительные средства на субсидирование льготных билетов – 2,5 миллиарда рублей. Решен вопрос по круглогодичному субсидированию.

«Отмечу положительную динамику: в 2019 году по льготному тарифу планируется перевезти свыше 40 тысяч пассажиров, это практически вдвое больше, чем в прошлом году. В перечень льготных категории граждан, имеющих возможность летать по субсидированным тарифам, включены многодетные родители. В 2019 году мы пригласили летать к нам ряд новых авиакомпаний, поэтому в летний период количество рейсов Благовещенск – Москва увеличится с 15 (в 2018 году) до 24 (в 2019 году) в неделю. В текущем году возобновляется субсидированный из федерального бюджета рейс Тында – Хабаровск», – сказал Василий Орлов.

Глава региона рассказал, что инфраструктура аэропорта Благовещенска устарела и сдерживает рост пассажиропотока, не позволяет обслуживать воздушные суда в соответствии с современными требованиями. Кардинально решить вопрос поможет только реконструкция аэропорта Игнатьево, это увеличит скорость обслуживания воздушных судов и позволит снизить стоимость авиабилетов.

На реконструкцию взлетно-посадочной полосы в федеральном бюджете предусмотрено 4,6 миллиарда рублей на ближайшие 3 года. Строительство новой полосы позволит привлечь крупные авиакомпании, такие как «Аэрофлот» и «Россия», выполняющие по ДФО перевозки по «плоским тарифам», и сделать более доступными межрегиональные, международные перевозки.

«Для нас важнейшей задачей является начало работ по строительству взлетно-посадочной полосы в этом году. Трижды конкурс по выбору подрядчика не состоялся. Памятуя о ряде незавершенных аналогичных объектов у нас в области, например, модернизация взлетно-посадочной полосы в городе Зея, к подрядчикам предъявляются повышенные требования. На данный момент конкурс объявлен в четвертый раз. Если и он не выявит победителей, будем просить Минтранс России повторно направить проектную документацию в Главгосэкспертизу для увеличения начальной стоимости строительства», – добавил Орлов.

Кроме того, в начале 2020 года планируется заключить концессионное соглашение на реконструкцию и эксплуатацию пассажирского терминала аэропорта Благовещенск. На конкурс планируют выйти ведущие российские компании, специализирующиеся на аэропортовом бизнесе («Аэропорты Регионов», «Новапорт»). «Мы на основе концессионного соглашения в 2022 году построим новый аэровокзал, способный обслуживать воздушные суда всех классов», – заключил губернатор.

ЗАТО Циолковский, Сковородино и Свободный

Отдельно была затронута тема развития города Свободный и ЗАТО Циолковский, чья жизнь связана с функционированием крупных объектов – Амурского газоперерабатывающего завода и космодрома Восточный. Там сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции и благоустройству. По поручению президента Российской Федерации принят план комплексного социально-экономического развития города Свободный. До 2020 года на развитие города выделено 6,1 миллиарда рублей из федерального бюджета.

За 2017 и 2018 годы благоустроено 14 дворовых территорий, 3 сквера и парк, проведена реконструкция сетей теплоснабжения и водоснабжения, приобретено оборудование для учреждений здравоохранения и образования, переселено 324 человека из аварийного жилищного фонда. В этом году завершится реконструкция женской консультации, ремонт инфекционного и травматологического отделений Свободненской больницы и городской поликлиники. Будет построен детский сад и благоустроено 7 пришкольных территорий. Планируется завершить реконструкцию тепловой и водопроводной сетей, бурение скважин, переселение людей из аварийного жилья. В 2020 году в городе появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс и обновленный дом культуры.

В июне 2019 года начнутся работы по строительству второй очереди космодрома Восточный, объем инвестиций составит 39 миллиардов рублей. В перспективе рассматривается и развитие на космодроме программы пилотируемых запусков.

По прогнозам, к 2030 году численность жителей ЗАТО Циолковский вырастет в шесть раз – до 30 тысяч человек. Это потребует серьезных вложений в развитие городской инфраструктуры, отметил глава области.

«Нами направлены предложения в правительство России о принятии плана развития города по аналогии с планом развития Свободного. План находится на рассмотрении в Роскосмосе и Минвостокразвития России. Надеемся, что по нему будет принято положительное решение», – сказал губернатор.

В этом году завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Циолковском. Этот объект строится с 2005 года.

Новые возможности развития появятся и у города Сковородино, импульс к этому даст запуск метанолового завода. 27 мая одобрена заявка региона о выделении 2 миллиардов рублей на развитие социальной и инженерной инфраструктуры Сковородина. В городе появится новый детский сад, будет отремонтирована больница, пройдет реконструкция систем ЖКХ и ремонт улично-дорожной сети.

Проекты международного уровня в Благовещенске

Большие изменения ждут столицу региона, отметил губернатор. С 2008 года ведется поэтапная реконструкция набережной Амура. В 2018 году возобновлены работы по завершению двух участков городской набережной – от Пионерской до Шимановского и от Шимановского до Театральной – общей стоимостью 654 миллиона рублей. Эти участки будут сданы в ноябре. В завершающей стадии проектирования находятся еще 3 участка набережной рек Амур и Зея.

Завершение работ по берегоукреплению позволит перейти к проекту «Золотая миля». Есть интерес к нему со стороны инвесторов. Важный элемент проекта – реконструкция площади Ленина в Благовещенске, которая станет современным и удобным местом отдыха людей, визитной карточкой города для иностранных туристов, сказала Василий Орлов. Над планом реконструкции сегодня работает ведущее архитектурное бюро страны «КБ Стрелка», на счету которого создание самых знаковых объектов благоустройства в Москве.

Канатно-подвесная дорога – еще один инфраструктурный объект международного уровня, который обретет реальную жизнь уже в этом году. Для области сегодня это приоритетный инвестиционный проект, его осуществляет группа компаний «Регион». Основные работы запланированы на 2020 год, сдача объекта в эксплуатацию произойдет в 2021 году.

Определены технические детали: пропускная способность дороги составит до 7 тысяч человек в день. Стоимость проекта: 2,5 миллиарда рублей. Канатная дорога, соединяющая два государства, – единственный подобный проект в мире.

Социальная сфера

62 % расходов бюджета области, или 40,3 миллиарда рублей, – это социальные расходы. Ключевой задачей в социальной сфере является поддержка семей с детьми, ветеранов, инвалидов, иных нуждающихся в государственной помощи граждан, сказал глава региона. Каждый третий житель области является получателем мер социальной поддержки. На эти цели ежегодно направляется более 7 миллиардов рублей бюджетных средств.

На территории региона сохранен порядок получения гражданами региональных льгот и социальных гарантий – для мужчин с 60 лет, для женщин с 55 лет, а не с момента выхода на пенсию. Также в этом году были внесены изменения в закон о детях войны. Право на льготу появилось у граждан с датой рождения до 2 сентября 1945 года.

Помимо этого, в 2018 году начали выплачивать пособие на первенца, размер которого установлен на уровне прожиточного минимума. Получателями мер поддержки является около 40 тысяч семей. В 2019 году введены новые виды социальной помощи для дальневосточных семей. Это единовременная выплата в связи с рождением первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка в семье. Эта поддержка будет предоставляться без учета доходов семьи.

«Мною дано поручение по подготовке проекта закона об отмене критерия нуждаемости при предоставлении мер поддержки многодетным семьям. Прошу депутатов законодательного собрания поддержать эту инициативу», – сказал Василий Орлов.

Для пожилых амурчан вводятся дополнительные меры медицинской и профилактической помощи – за счет развития гериатрических служб и мобильных бригад для оказания медицинской помощи жителям сельских территорий.

Для обеспечения местами детей от 2 месяцев до 3 лет в текущем году в области будет построено 4 детских сада в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный и селе Усть-Ивановка Благовещенского района. В области уже обеспечена доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Этот показатель будет сохранен.

Также речь шла о жилье. Глава региона сказал, что в последние годы в области наблюдается спад объемов жилищного строительства. Такая тенденция с 2014 года имеет место в большинстве регионов России. Причинами являются недостаток инфраструктуры, что влияет на стоимость возводимого жилья, и падение платежеспособного спроса.

Что касается обманутых дольщиков, в 2018 году более 400 человек получили компенсационные выплаты. А в 2019 году область планирует полностью решить эту проблему.

Кадры

«Стоящие перед нами задачи крайне сложны и разнообразны, и без подготовленных кадров нам с ними не справиться. Регион остро нуждается в современно мыслящих профессиональных управленцах, в квалифицированных специалистах для всех отраслей экономики. Подготовкой и отбором таких кадров мы занимаемся в постоянном режиме. Интенсивное развитие социальных лифтов – залог эффективного управления. Для повышения эффективности кадровой политики утверждена новая методика проведения конкурса при поступлении на государственную гражданскую службу области», – отметил губернатор.

Сформирован единый кадровый резерв правительства области – всего 863 человека. Принято решение о включении в него полуфиналистов всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России» без прохождения конкурсных процедур. Для привлечения молодежи на госслужбу запущена программа стажировок при правительстве области. Лучшие участники программы будут включены в молодежный кадровый резерв. Создано молодёжное правительство, идёт отбор кандидатов.

Помимо этого, в своем отчете губернатор затронул другие сферы: спорт, образование, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Говорил он и о некоммерческих организациях, их грантовой поддержке и другом. Ознакомиться с полным докладом губернатора Приамурья можно по ссылке.