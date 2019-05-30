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За оскорбление своего мужчины амурчанка поплатилась жизнью

За оскорбление своего мужчины амурчанка поплатилась жизнью
Фото: pixabay.com

32-летний житель села Соловьевск Тындинского района Амурской области убил сожительницу. Такой несимметричный ответ вызвало нецензурное оскорбление, высказанное женщиной.

Трагедия произошла в январе текущего года. В квартире, где находились двое мужчин и женщина, шло застолье. Во время распития спиртного между сожительствующими мужчиной и женщиной началась ссора. Женщина нецензурно оскорбила оппонента. В ответ на это оскорбленный ударил женщину кухонным ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Материалы уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 «Убийство», рассмотрел Тындинский районный суд. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд назначил осужденному 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в исправительной колонии строгого режима. Приговор, вынесенный 24 мая, еще не вступил в законную силу.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

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