За оскорбление своего мужчины амурчанка поплатилась жизнью

32-летний житель села Соловьевск Тындинского района Амурской области убил сожительницу. Такой несимметричный ответ вызвало нецензурное оскорбление, высказанное женщиной.

Трагедия произошла в январе текущего года. В квартире, где находились двое мужчин и женщина, шло застолье. Во время распития спиртного между сожительствующими мужчиной и женщиной началась ссора. Женщина нецензурно оскорбила оппонента. В ответ на это оскорбленный ударил женщину кухонным ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Материалы уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 105 «Убийство», рассмотрел Тындинский районный суд. В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Как сообщает прокуратура Амурской области, суд назначил осужденному 9 лет и 4 месяца лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в исправительной колонии строгого режима. Приговор, вынесенный 24 мая, еще не вступил в законную силу.