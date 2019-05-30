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Дожди, днем с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 31 мая

Дожди, днем с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 31 мая
Фото: Амур.инфо

31 мая в Амурской области будет переменно облачно, в отдельных районах дожди, днем – с грозами. Ночью и в утренние часы дымка, туман.

Ветер умеренный. Он будет дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха составит ночью 5...10 градусов тепла, местами около 0. Днем ожидается плюс 15...20.

В Благовещенске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер подует с севера с умеренной скоростью. Температура ночью будет держаться в пределах плюс 7...9, днем – около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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Комментарии
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  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

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