Дожди, днем с грозами: прогноз погоды в Приамурье на 31 мая

Фото: Амур.инфо

31 мая в Амурской области будет переменно облачно, в отдельных районах дожди, днем – с грозами. Ночью и в утренние часы дымка, туман.

Ветер умеренный. Он будет дуть с севера, северо-запада. Температура воздуха составит ночью 5...10 градусов тепла, местами около 0. Днем ожидается плюс 15...20. В Благовещенске переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ветер подует с севера с умеренной скоростью. Температура ночью будет держаться в пределах плюс 7...9, днем – около плюс 20, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова