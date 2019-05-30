В Благовещенске прокуратура проведет прием граждан по вопросу защиты прав детей

30 мая, в преддверии Дня защиты детей, прокуратурой Амурской области совместно с уполномоченными органами будет проведен прием граждан по вопросу соблюдения прав несовершеннолетних, правового просвещения семей с детьми. Прием пройдет в Благовещенске в здании Амурской областной научной библиотеки с 16:00 до 20:00.

Мероприятие проведут по инициативе УФССП России по Амурской области в формате совместного приема, в нем примут участие:

– от прокуратуры Амурской области: старший помощник прокурора области Кондратьева Елена Борисовна, и.о. начальника отдела Дроздова Светлана Павловна;

– от УФССП России по Амурской области: и.о. руководителя Засядько Светлана Владимировна, заместители руководителя управления, начальники профильных отделов аппарата управления и территориальных подразделений (в интерактивном режиме);

– уполномоченный по правам ребенка в Амурской области Третьякова Наталья Павловна;

– уполномоченный по правам человека в Амурской области Хащева Любовь Сергеевна, консультант уполномоченного по правам человека в Амурской области Бурунова Наталья Геннадьевна.

Как сообщает прокуратура Амурской области, представители указанных ведомств проведут целенаправленный прием по вопросам защиты прав семьи и детства, соблюдения законодательства о правах и законных интересах несовершеннолетних. Обратившимся гражданам будут даны разъяснения согласно компетенции перечисленных органов, при необходимости будет рекомендовано обратиться с письменным заявлением.

В части вопросов, касающихся деятельности подразделений УФССП области, а также по вопросам неполучения алиментов, неисполнения судебных решений в оперативном режиме будут изучаться конкретные ситуации, в том числе с изучением материалов исполнительных производств, в целях их разрешения.

Совместный прием граждан направлен на оказание правовой помощи семьям с детьми, предупреждение, выявление и устранение нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних.