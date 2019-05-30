Благовещенец хранил наркотики в земле

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчину судили по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконно изготовил и хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере).

В сентябре 2017 года амурчанин находился недалеко от села Гильчин Тамбовского района. Там он собрал части дикорастущей конопли в мешки. В дальнейшем мужчина изготовил наркотическое средство – гашишное масло общей массой 160,8 грамма. Наркотики благовещенец поместил в четыре полимерных медицинских шприца и закопал их в землю.

Спустя несколько дней мужчина выкопал шприцы и переместил их в автомобиль, где продолжил хранить. В дальнейшем амурчанин попал в руки полиции, шприцы были обнаружены стражами порядка и изъяты.

Мужчина признал вину частично. «(…) не отрицая факт изготовления им наркотического средства и его дальнейшего помещения в автомобиль, пояснил, что за изготовление им наркотического средства он в настоящее время осужден к условной мере наказания, а умысла на его незаконное хранение не было, так как о наркотическом средстве он забыл. (…)

Наркотическое средство в сентябре 2017 года он изготовил для личного употребления, после чего поместил его в шприцах под дерево, через несколько дней, точно не помнит, перевез его домой, где поместил в целях личного употребления под сиденье автомобиля, стоящего возле гаража во дворе дома, после чего забыл про эти шприцы, думал, что они были изъяты при обыске. После его задержания на месте преступления по предыдущему уголовному делу он пояснил, что при нем имеются запрещенные предметы, и добровольно выдал сотрудникам мешки, которые находились в месте его задержания. Сотрудникам полиции об этих мешках известно не было.

Он признает тот факт, что в 2017 году незаконно изготовил изъятое у него наркотическое средство, однако за это он был осужден. Уголовное дело было рассмотрено с его участием, а также с участием адвоката, он получил копию приговора и понимал, за какие действия его осудили. Именно это наркотическое средство он хранил в автомобиле», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Учтя все обстоятельства, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Условное осуждение по приговору Тамбовского районного суда от декабря 2017 года постановили отменить. По совокупности приговоров амурчанину окончательно назначили 6 лет колонии общего режима. Благовещенца взяли под стражу в зале суда.