Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:34 2

Благовещенец хранил наркотики в земле

Благовещенец хранил наркотики в земле
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя областного центра. Мужчину судили по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконно изготовил и хранил без цели сбыта наркотическое средство в крупном размере).

В сентябре 2017 года амурчанин находился недалеко от села Гильчин Тамбовского района. Там он собрал части дикорастущей конопли в мешки. В дальнейшем мужчина изготовил наркотическое средство – гашишное масло общей массой 160,8 грамма. Наркотики благовещенец поместил в четыре полимерных медицинских шприца и закопал их в землю.

Спустя несколько дней мужчина выкопал шприцы и переместил их в автомобиль, где продолжил хранить. В дальнейшем амурчанин попал в руки полиции, шприцы были обнаружены стражами порядка и изъяты.

Мужчина признал вину частично. «(…) не отрицая факт изготовления им наркотического средства и его дальнейшего помещения в автомобиль, пояснил, что за изготовление им наркотического средства он в настоящее время осужден к условной мере наказания, а умысла на его незаконное хранение не было, так как о наркотическом средстве он забыл. (…)

Наркотическое средство в сентябре 2017 года он изготовил для личного употребления, после чего поместил его в шприцах под дерево, через несколько дней, точно не помнит, перевез его домой, где поместил в целях личного употребления под сиденье автомобиля, стоящего возле гаража во дворе дома, после чего забыл про эти шприцы, думал, что они были изъяты при обыске. После его задержания на месте преступления по предыдущему уголовному делу он пояснил, что при нем имеются запрещенные предметы, и добровольно выдал сотрудникам мешки, которые находились в месте его задержания. Сотрудникам полиции об этих мешках известно не было.

Он признает тот факт, что в 2017 году незаконно изготовил изъятое у него наркотическое средство, однако за это он был осужден. Уголовное дело было рассмотрено с его участием, а также с участием адвоката, он получил копию приговора и понимал, за какие действия его осудили. Именно это наркотическое средство он хранил в автомобиле», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Учтя все обстоятельства, мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы. Условное осуждение по приговору Тамбовского районного суда от декабря 2017 года постановили отменить. По совокупности приговоров амурчанину окончательно назначили 6 лет колонии общего режима. Благовещенца взяли под стражу в зале суда.

Просмотров всего: 610

#происшествия #суды

распечатать


Происшествия

Загоревшийся в Приамурье тепловоз был частью пассажирского поезда
Происшествия 1

За оскорбление своего мужчины амурчанка поплатилась жизнью
Происшествия 7

Появилось видео жесткой аварии в Приамурье: машина перевернулась около 10 раз
Происшествия

В Благовещенском районе возник пожар в двухэтажном доме
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Feliks

    Feliks
    2 часа назад

    БУРАТИНО)))))))))

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь