Амурские депутаты смогут голосовать, не приходя на сессии законодательного собрания

Депутаты Законодательного собрания Амурской области хотят внести поправки в статьи региональных законов «О статусе депутата Законодательного собрания Амурской области» и « О Законодательном собрании Амурской области». После этих поправок они смогут отсутствовать на сессии и при этом голосовать за принятие законов.

О такой инициативе рассказал в личном блоге на Амур.инфо руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Роман Кобызов.

«На ближайшей сессии амурского парламента единороссы будут продвигать изменения в законы области, по которым действующая сегодня норма обязательного присутствия народного избранника будет исключена. По мысли единороссов, теперь депутат может написать заявление, указав строгую причину своего прогула, и к заявлению приложить заполненную табличку с отметками, как он видит голосование по тому или иному вопросу повестки. Заявление отправляется факсом или электронной почтой. Данную табличку передадут специалисту комитета, которого посадят в депутатское кресло, и он вдумчиво и строго в соответствии с табличкой будет голосовать за отсутствующего избранника. Как шутят некоторые противники закона, для пущей реалистичности нужно еще голосующему за депутата специалисту надеть маску с лицом соответствующего депутата», – написал Роман Кобызов.

В распоряжении Амур.инфо оказался проект закона с правками, которые предлагает внести комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Так, в законе Амурской области «О статусе депутата Законодательного собрания Амурской области» предлагается внести дополнение в статью 8 и прописать, что формой депутатской деятельности будет считаться и участие в заочных голосованиях. Часть 3 статьи 14 этого же закона предлагается изложить в новой редакции: «Депутат законодательного собрания обязан участвовать лично в заседании законодательного собрания, комитета законодательного собрания, членом которой он является, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи».

Часть 5 в новой редакции будет звучать так: «При невозможности присутствовать на заседании законодательного собрания, комитета законодательного собрания по уважительной причине депутат законодательного собрания информирует об этом председателя собрания, председателя комитета собрания. В целях учета его голоса депутат собрания вправе выразить мнение по рассматриваемым законодательным собранием, комитетом законодательного собрания вопросам в порядке, предусмотренном регламентом законодательного собрания».

Еще одно изменение собираются внести в закон «О Законодательном собрании Амурской области». Там также хотят официально закрепить участие в заочных голосованиях.

«При такой ситуации, естественно, количество присутствующих на заседаниях депутатов существенно уменьшится, обсуждение законов и других вопросов сократится до минимума. Амурский парламент, таким образом, вплотную приблизится к идеальному для единороссов органу послушного одобрения», – считает Роман Кобызов.

Однако вышеуказанные изменения, по информации Романа Кобызова, еще не предел.

«Инициатива единороссов предлагает и на этом не останавливаться. При ряде обстоятельств можно будет заседание вообще не проводить. Заочно проголосовать всем по факсу или по электронной почте (а в перспективе, наверное, и по "вайберу" или "вотсапу"), и заседание таким образом будет признано состоявшимся. Какие это обстоятельства? Например, рассмотрение федеральных законов. Очень удобно. Особенно если эти федеральные законы о повышении пенсионного возраста или о мусорной реформе»,– высказывается депутат.

В своем блоге Кобызов высказал и крайне негативное мнение по поводу грядущих изменений.

«На наш взгляд, [идея] подменяющая само слово собрание и основы парламентаризма. Не говоря уже о том, что очень много вопросов по процедуре этого заочного голосования. В каком состоянии был депутат? Сделал свой выбор осознанно или испытывал давление? Каким образом при заочном голосовании он оценил кандидатуру на должность мирового судьи, претендента на пост аудитора контрольно-счетной палаты и других кандидатов по кадровым вопросам? Кто озвучил ему мнение прокурора, правительства, счетной палаты, правового управления, оппонентов и так далее, после которых при очной работе на сессии депутат мог бы поменять решение?

Представительная власть благодаря таким инициативам станет еще дальше от народа, ее избирающего. Еще меньше станет доверия к ней. Все помнят, как крайне безобразно еще недавно выглядел при ТВ-репортажах пустой зал Госдумы с бегающими по рядам депутатами, отдающими голос направо и налево. Сегодня там порядок навели. Забыли как страшный сон. А у нас на седьмом созыве решили отличиться. И это в год четвертьвекового юбилея законодательного органа, который планируется торжественно отметить в октябре текущего года. В честь 25-летия заказан ОКЦ, ожидается приезд гостей, культурная программа и, вероятно, не заочный банкет. Интересно, будут свободные места?» – такими словами заканчивается блог Кобызова.

Коммунист является заместителем председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, который и продвигает поправки. Председателя в комитете нет. Роман Александрович полагает, что в ближайшее время председатель будет назначен, так как он, будучи сейчас главным в комитете, всячески тормозит движение этих поправок. По некоторым данным, комитет может возглавить депутат Евгений Тюхаев, который попал в законодательный орган во время дополнительных выборов. Тюхаев был кандидатом от «Единой России».