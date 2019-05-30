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сегодня, 13:45 14

Амурские депутаты смогут голосовать, не приходя на сессии законодательного собрания

Амурские депутаты смогут голосовать, не приходя на сессии законодательного собрания
Фото: blogs.amur.info

Депутаты Законодательного собрания Амурской области хотят внести поправки в статьи региональных законов «О статусе депутата Законодательного собрания Амурской области» и « О Законодательном собрании Амурской области». После этих поправок они смогут отсутствовать на сессии и при этом голосовать за принятие законов.

О такой инициативе рассказал в личном блоге на Амур.инфо руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Роман Кобызов.

«На ближайшей сессии амурского парламента единороссы будут продвигать изменения в законы области, по которым действующая сегодня норма обязательного присутствия народного избранника будет исключена. По мысли единороссов, теперь депутат может написать заявление, указав строгую причину своего прогула, и к заявлению приложить заполненную табличку с отметками, как он видит голосование по тому или иному вопросу повестки. Заявление отправляется факсом или электронной почтой. Данную табличку передадут специалисту комитета, которого посадят в депутатское кресло, и он вдумчиво и строго в соответствии с табличкой будет голосовать за отсутствующего избранника. Как шутят некоторые противники закона, для пущей реалистичности нужно еще голосующему за депутата специалисту надеть маску с лицом соответствующего депутата», – написал Роман Кобызов.

В распоряжении Амур.инфо оказался проект закона с правками, которые предлагает внести комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту. Так, в законе Амурской области «О статусе депутата Законодательного собрания Амурской области» предлагается внести дополнение в статью 8 и прописать, что формой депутатской деятельности будет считаться и участие в заочных голосованиях. Часть 3 статьи 14 этого же закона предлагается изложить в новой редакции: «Депутат законодательного собрания обязан участвовать лично в заседании законодательного собрания, комитета законодательного собрания, членом которой он является, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи».

Часть 5 в новой редакции будет звучать так: «При невозможности присутствовать на заседании законодательного собрания, комитета законодательного собрания по уважительной причине депутат законодательного собрания информирует об этом председателя собрания, председателя комитета собрания. В целях учета его голоса депутат собрания вправе выразить мнение по рассматриваемым законодательным собранием, комитетом законодательного собрания вопросам в порядке, предусмотренном регламентом законодательного собрания».

Еще одно изменение собираются внести в закон «О Законодательном собрании Амурской области». Там также хотят официально закрепить участие в заочных голосованиях.

«При такой ситуации, естественно, количество присутствующих на заседаниях депутатов существенно уменьшится, обсуждение законов и других вопросов сократится до минимума. Амурский парламент, таким образом, вплотную приблизится к идеальному для единороссов органу послушного одобрения», – считает Роман Кобызов.

Однако вышеуказанные изменения, по информации Романа Кобызова, еще не предел.

«Инициатива единороссов предлагает и на этом не останавливаться. При ряде обстоятельств можно будет заседание вообще не проводить. Заочно проголосовать всем по факсу или по электронной почте (а в перспективе, наверное, и по "вайберу" или "вотсапу"), и заседание таким образом будет признано состоявшимся. Какие это обстоятельства? Например, рассмотрение федеральных законов. Очень удобно. Особенно если эти федеральные законы о повышении пенсионного возраста или о мусорной реформе»,– высказывается депутат.

В своем блоге Кобызов высказал и крайне негативное мнение по поводу грядущих изменений.

«На наш взгляд, [идея] подменяющая само слово собрание и основы парламентаризма. Не говоря уже о том, что очень много вопросов по процедуре этого заочного голосования. В каком состоянии был депутат? Сделал свой выбор осознанно или испытывал давление? Каким образом при заочном голосовании он оценил кандидатуру на должность мирового судьи, претендента на пост аудитора контрольно-счетной палаты и других кандидатов по кадровым вопросам? Кто озвучил ему мнение прокурора, правительства, счетной палаты, правового управления, оппонентов и так далее, после которых при очной работе на сессии депутат мог бы поменять решение?

Представительная власть благодаря таким инициативам станет еще дальше от народа, ее избирающего. Еще меньше станет доверия к ней. Все помнят, как крайне безобразно еще недавно выглядел при ТВ-репортажах пустой зал Госдумы с бегающими по рядам депутатами, отдающими голос направо и налево. Сегодня там порядок навели. Забыли как страшный сон. А у нас на седьмом созыве решили отличиться. И это в год четвертьвекового юбилея законодательного органа, который планируется торжественно отметить в октябре текущего года. В честь 25-летия заказан ОКЦ, ожидается приезд гостей, культурная программа и, вероятно, не заочный банкет. Интересно, будут свободные места?» – такими словами заканчивается блог Кобызова.

Коммунист является заместителем председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту, который и продвигает поправки. Председателя в комитете нет. Роман Александрович полагает, что в ближайшее время председатель будет назначен, так как он, будучи сейчас главным в комитете, всячески тормозит движение этих поправок. По некоторым данным, комитет может возглавить депутат Евгений Тюхаев, который попал в законодательный орган во время дополнительных выборов. Тюхаев был кандидатом от «Единой России».

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#закон #заксобрание

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    2 часа назад

    КРАСОТИЩА БУДЕТЬ!!!! И щЩасТТе!!!!

  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    КПРФ и не слышно и не видно-ходят они на заседание или нет

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    2 часа назад

    Такие «инициативы», явная дискредитация областной Представительной власти. Собственно Зак.Собрание с трудом можно назвать областной, даже географически! Вот, кто скажет, сколько депутатов Зак.Собрания проживают (!) непосредственно в Благовещенске – 90 или 80 процентов?... Сколько представителей, проживающих (!) на территории 28 муниципалитетов – в городах и районах области (без Благовещенска), ПРЕДСТАВЛЕНЫ в областном Зак.Собрании?...Хоть 10 процентов наберется? Не пора ли, изменить систему представительства в областном Зак.Собрании, в котором строго обязательно должны быть представители ВСЕХ 29 муниципалитетов области, проживающие непосредственно в своих муниципалитетах?

  • Alexx555

    Alexx555
    2 часа назад

    Заксобрание вообще надо ликвидировать за ненадобностью. Люди попадающие туда приходят в негодность.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Тоже хочу не находиться на рабочем месте а давать рекомендации по месседжрам.

    А з/п получать с доплатой за вредность...

    З.Ы. И ваще пущай вкалывают роботы. А мы все на Канарах вялимся..

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Они и так закрыто голосуют, а тут совсем прих...ли с такими инициативами!!!!!!

    Слов нет! Одни маты!

    Роман Александрович, держитесь там!

    В этом вопросе полностью Вас поддерживаю!

  • Форджа

    Форджа
    2 часа назад

    да Роман сам частенько не приходит

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

  • Мудрый28

    Мудрый28
    1 час назад

    так они тогда вообще там появляться не будут. хотя и сегодня от их присутствия толку нет. Зарплату тогда выдать цветными стеклышками и бусами из ракушек.

    А вообще законодательного органа хватит одного на весь дальневосточный регион. у нас одно географическое положение, экономика (точнее ее отсутствие) тоже все одинаково, население небольшое. зачем нам такая нагрузка на бюджет в виде кучи дармоедов в каждом регионе, я понимаю что не все они работают на постоянной основе за зарплату, но содержание этого цирка (помещение, аппарат) влетает нам в копеечку!

  • добренький

    добренький
    1 час назад

    И зачем они нужны ,толку мало , прибыли нет только убыток, не буду голосовать за них.

  • архаровец77

    архаровец77
    41 минута назад

    Скоро один секретарь придет, все факсы в кучу соберет и проголосует.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    39 минут назад

    ФорджаКПРФ и не слышно и не видно-ходят они на заседание или нет


    А ты, гражданин(ка) , не из ЕР случаем? Если да, то иди стороной... Здесь люди за будущее страны радеют, а вы свою сущность уже показали... Гуляйте лесом...

  • Пришлый

    Пришлый
    8 минут назад

    ну если так, тогда пущай откажутся от причитаемых 15 косарей на расходы, которые в основном транспортные

  • ay

    ay
    4 минуты назад

    Когда-нибудь депутаты будут голосовать не приходя в сознание. Простолюдины тоже. Никому никуда приходить не придёца.

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