Появилось видео жесткой аварии в Приамурье: машина перевернулась около 10 раз
В социальных сетях появилось видео, где запечатлен момент жесткого ДТП, произошедшего в Свободненском районе 24 мая. Водитель легковушки, скрываясь от полиции, врезался в леерное ограждение, машина перевернулась. Рулевой вылетел из авто.
Из ролика следует, что водитель, скрываясь от преследования, развил высокую скорость. Легковушка врезалась в леер и перекувырнулась около 10 раз.
Рулевой авто доставлен в больницу. У него имелись признаки опьянения.
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