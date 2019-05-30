Появилось видео жесткой аварии в Приамурье: машина перевернулась около 10 раз

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Из ролика следует, что водитель, скрываясь от преследования, развил высокую скорость. Легковушка врезалась в леер и перекувырнулась около 10 раз.

Рулевой авто доставлен в больницу. У него имелись признаки опьянения.