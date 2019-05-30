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сегодня, 13:08 7

Появилось видео жесткой аварии в Приамурье: машина перевернулась около 10 раз

Появилось видео жесткой аварии в Приамурье: машина перевернулась около 10 раз
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

В социальных сетях появилось видео, где запечатлен момент жесткого ДТП, произошедшего в Свободненском районе 24 мая. Водитель легковушки, скрываясь от полиции, врезался в леерное ограждение, машина перевернулась. Рулевой вылетел из авто.

Из ролика следует, что водитель, скрываясь от преследования, развил высокую скорость. Легковушка врезалась в леер и перекувырнулась около 10 раз.

Рулевой авто доставлен в больницу. У него имелись признаки опьянения.

Просмотров всего: 2792

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Feliks

    Feliks
    3 часа назад

    На его месте может оказаться любой из нас, рейсовый автобус и т.п.. Этот водитель поймал "Амурскую волну", эти волны практически на всех трассах области, и не только.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    2 часа назад

    На его месте не окажется любой, потому что не все превышают скорость и управляют автомобилем будучи бухим. Сам себе буратино. Хорошо, что никого не зацепил

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    По-любому эта погоня хорошо бы не закончилась. Не поймал бы он волну - встречку бы поймал. А так сам себя наказал.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    надеюсь дровалёт восстановлению не подлежит

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

  • v77

    v77
    58 минут назад

    В инстаграмме в комментариях находятся те, кто косвенно поддерживает этого бухого отморозка (в частности, обвиняя сотрудников ДПС).

    У нас что действительно, так много деградантов?

  • chilly

    chilly
    50 минут назад

    Лучше бы водятел не подлежал восстановлению.

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