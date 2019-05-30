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В Благовещенском районе возник пожар в двухэтажном доме

В Благовещенском районе возник пожар в двухэтажном доме
Фото: Амур.инфо

30 мая в 2:22 поступило сообщение о пожаре в селе Чигири Благовещенского района. Загорелся двухэтажный дом в переулке Листопадный. Здание не эксплуатировалось.

Через несколько минут к месту происшествия прибыли огнеборцы благовещенского пожарно-спасательного гарнизона. Огонь тушили 13 человек и 4 единицы техники. Открытое горение пожарные ликвидировали за 1 час и 15 минут. Пострадавших нет.

Обстоятельства пожара уточняются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

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#МЧС #происшествия

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