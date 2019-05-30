Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:56 0

Рудбекия, ирезине, тагетис, петуния: Благовещенск украшают цветами

Рудбекия, ирезине, тагетис, петуния: Благовещенск украшают цветами
Фото: Амур.инфо

С начала мая в Благовещенске активно высаживают цветы, скашивают траву, обновляют дорожную разметку. Несмотря на неблагоприятную погоду, сотрудники Городского сервисно-торгового комплекса в усиленном режиме благоустраивают город.

Этим летом украсят цветами около семи тысяч квадратных метров клумб, скверов, набережной и других мест отдыха областного центра. На городских клумбах уже высаживают цветы: всего более 15 видов цветочной рассады, порядка 450 тысяч корней. Среди них: рудбекия, ирезине, тагетис, разновидности петунии, плющ, папоротник, партулак, хлорофитум, канна и другие.

Цветочные композиции украсят 34 общественных объекта города. Будут обустроены альпийские горки на площади Ленина, цветники у бронекатера и у памятника Муравьеву-Амурскому, цветник «Рабатка» и другие.

Впервые на улицах Благовещенска в качестве эксперимента будет применена технология установки конструкций для вертикального озеленения на столбах. Они появятся на улицах Калинина и Ленина и будут украшены цветочными композициями из разных видов петуний, что очень украсит внешний облик города.

С начала мая в Благовещенске ведутся работы по обновлению дорожной разметки и покраске дорожных бордюров. Всего нужно обновить около 15 тысяч квадратных метров разметки. В плановом режиме, несмотря на установившуюся дождливую погоду, ведутся работы по скосу травы вдоль улично-дорожной сети города и в городских скверах.

Большую часть намеченных работ ГСТК планирует завершить ко Дню города, сообщает пресс-служба городской администрации.

Просмотров всего: 932

#городская власть #праздники #природа

распечатать


Общество 4

В День защиты детей благовещенцы не смогут купить алкоголь
Общество 4

Отказаться, как Амурская область, от контролируемых палов должны другие регионы РФ

Общество 25

Благовещенцев приглашают навести порядок на речке Бурхановке
Общество

Прогулки на яхтах, модный показ, цирковое шоу: в Благовещенске отметят День защиты детей
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь