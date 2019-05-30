Рудбекия, ирезине, тагетис, петуния: Благовещенск украшают цветами

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С начала мая в Благовещенске активно высаживают цветы, скашивают траву, обновляют дорожную разметку. Несмотря на неблагоприятную погоду, сотрудники Городского сервисно-торгового комплекса в усиленном режиме благоустраивают город.

Этим летом украсят цветами около семи тысяч квадратных метров клумб, скверов, набережной и других мест отдыха областного центра. На городских клумбах уже высаживают цветы: всего более 15 видов цветочной рассады, порядка 450 тысяч корней. Среди них: рудбекия, ирезине, тагетис, разновидности петунии, плющ, папоротник, партулак, хлорофитум, канна и другие.

Цветочные композиции украсят 34 общественных объекта города. Будут обустроены альпийские горки на площади Ленина, цветники у бронекатера и у памятника Муравьеву-Амурскому, цветник «Рабатка» и другие.

Впервые на улицах Благовещенска в качестве эксперимента будет применена технология установки конструкций для вертикального озеленения на столбах. Они появятся на улицах Калинина и Ленина и будут украшены цветочными композициями из разных видов петуний, что очень украсит внешний облик города.

С начала мая в Благовещенске ведутся работы по обновлению дорожной разметки и покраске дорожных бордюров. Всего нужно обновить около 15 тысяч квадратных метров разметки. В плановом режиме, несмотря на установившуюся дождливую погоду, ведутся работы по скосу травы вдоль улично-дорожной сети города и в городских скверах.

Большую часть намеченных работ ГСТК планирует завершить ко Дню города, сообщает пресс-служба городской администрации.