Амурчане каждый месяц отдают банкам треть зарплаты

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Жители Амурской области в среднем отдают по 29,54 % своих доходов банкам. Регион стал лидером по долговой нагрузке граждан. Показатель закредитованности за последние полгода в области вырос.

Данные на начало 2-го квартала о долговой нагрузке россиян опубликовало Национальное бюро кредитных историй. В целом уровень закредитованности жителей России снижается. За последние полгода – на 0,56 процентного пункта. По информации на 1 апреля, долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99 %.

Наибольшие показатели выявлены в Амурской области (29,54 %), Красноярском крае (27,21 %), Оренбургской (26,66 %) и Кировской (26,65 %) областях. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Псковской области (20,46 %), Москвы (20,61 %), Смоленской (20,96 %) и Тверской (21,01 %) областей, сообщают Banki.ru.