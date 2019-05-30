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сегодня, 12:43 3

Амурчане каждый месяц отдают банкам треть зарплаты

Амурчане каждый месяц отдают банкам треть зарплаты
Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области в среднем отдают по 29,54 % своих доходов банкам. Регион стал лидером по долговой нагрузке граждан. Показатель закредитованности за последние полгода в области вырос.

Данные на начало 2-го квартала о долговой нагрузке россиян опубликовало Национальное бюро кредитных историй. В целом уровень закредитованности жителей России снижается. За последние полгода – на 0,56 процентного пункта. По информации на 1 апреля, долговая нагрузка российских заемщиков составила 22,99 %.

Наибольшие показатели выявлены в Амурской области (29,54 %), Красноярском крае (27,21 %), Оренбургской (26,66 %) и Кировской (26,65 %) областях. Наименьший уровень текущей долговой нагрузки был отмечен у заемщиков Псковской области (20,46 %), Москвы (20,61 %), Смоленской (20,96 %) и Тверской (21,01 %) областей, сообщают Banki.ru.

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#финансы #экономика

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    3 часа назад

    долговое рабство-люди живут в долг

  • Feliks

    Feliks
    3 часа назад

    По другому просто никак. Жильё, медицина и т.п. необходимые для жизни вещи, дорожают каждый день. Вот люди и залезают в кредитную кабалу, что бы хоть немного жить по человечески.. Не все, есть и те кто прогуливает заёмные средства, но подавляющее большинство тратят деньги на благие цели.

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://tiny.cc/meblog

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