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сегодня, 11:49 13

Стало известно, когда в микрорайоне Благовещенска появится горячая вода

Стало известно, когда в микрорайоне Благовещенска появится горячая вода
Фото: Амур.инфо

В редакцию Амур.инфо снова обратились жители микрорайона. Благовещенцы пожаловались на то, что коммунальщики не информируют, когда в их дома вернется горячая вода. Ее отключили 13 мая и планировали вернуть 24-го.

«У людей дети маленькие, а вода неизвестно когда будет. Вопрос не решен, и не вешают объявления. Нас по срокам не ориентируют, мы вообще тут сидим с 13 мая без горячей воды. Одну траншею разрыли, зарыли, сейчас следом выкопали опять траншею. 11 дней не проводили работ, а начали рыть только 24 мая, а 24-го, судя по графику, уже должны были вернуть горячую воду. В этот день они вырыли глубокую яму, подвезли трубы и начали менять», – рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска, проживающая в доме по улице Институтской.

По словам амурчанки, жители решили начать собирать подписи, чтобы пожаловаться в прокуратуру.

Как сообщало Амур.инфо, горячую воду ждут жители более 20 домов в микрорайоне, расположенных на улицах Студенческой, Дьяченко, Институтской, Воронкова, Василенко и Кантемирова.

Информация о завершении работ содержалась в графиках отключений в рамках подготовки к отопительному периоду. Сообщалось, что ремонтные работы на тепломагистрали Северного района, к которой относятся 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС, продлятся с 16 по 24 мая. 27 мая в АКС сообщили, что воду в дома микрорайона вернут «в максимально короткие сроки», но точная дата не называлась.

30 мая корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» рассказали, что рабочие ремонтируют сложный дефект. Его устраняют несколько бригад. «Сегодня на этом участке сконцентрированы все силы. Благо, погода на нашей стороне. Если не будет непреодолимых обстоятельств, планируется завершить работы сегодня. В крайнем случае, 31 мая», – пояснили в АКС. Жителям домов, которые временно не получали коммунальную услугу, будет сделан перерасчет.

Просмотров всего: 1474

#ЖКХ

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Комментарии
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  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    3 часа назад

    А акс не хотят компенсировать затраты на электроэнергию? Столько воды греем ежедневно!

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    я тоже за компенсацию затрат на эл/энергию

  • Petta

    Petta
    2 часа назад

    я тоже за компенсацию затрат на эл/энергию

  • Feliks

    Feliks
    2 часа назад

    И чего это вы разбушевались. Люди работают, аварию устраняют. Это в кино и компьютерных играх всё происходит моментально. А здесь же, дефект надо обнаружить, получить разрешение на раскопки и т.п.. Сегодня с утра там народ трудится, устраняют неисправность. Скажите спасибо что не зимой порыв произошёл. И о какой компенсации может идти речь?))) Кстати сегодня на парковке, напротив 16 школы, заметил ямищу больше метра глубиной, ограждения нет, либо ночью ребёнок свалится туда, либо авто залетит. Видимо подмыла водичка, это тоже желательно бы устранить.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Feliks

    Кстати сегодня на парковке, напротив 16 школы, заметил ямищу больше метра глубиной, ограждения нет, либо ночью ребёнок свалится туда, либо авто залетит. Видимо подмыла водичка, это тоже желательно бы устранить.



    И зачем тут? Поднимите трубку и сообщите куда надо!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Всего-то 18 дней

  • FPG

    FPG
    2 часа назад



    Если не будет непреодолимых обстоятельств, планируется завершить работы сегодня. В крайнем случае, 31 мая»



    или июня. а могём и до июля покапать.

    чё вам вообще смерды надо? закалятся надо.

    вам чё сказали - будите жить дольше, вот и занимайтесь закалкой.

    а ещё возраст сдвинуть сукажат - будите по утрам до колодцев с вёдрами оздоравливаться.

  • Feliks

    Feliks
    2 часа назад

    ЛайКа

    Feliks

    Кстати сегодня на парковке, напротив 16 школы, заметил ямищу больше метра глубиной, ограждения нет, либо ночью ребёнок свалится туда, либо авто залетит. Видимо подмыла водичка, это тоже желательно бы устранить.



    И зачем тут? Поднимите трубку и сообщите куда надо!



    За тем же, зачем и компенсация))

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    FPG



    Если не будет непреодолимых обстоятельств, планируется завершить работы сегодня. В крайнем случае, 31 мая»



    или июня. а могём и до июля покапать.

    чё вам вообще смерды надо? закалятся надо.

    вам чё сказали - будите жить дольше, вот и занимайтесь закалкой.

    а ещё возраст сдвинуть сукажат - будите по утрам до колодцев с вёдрами оздоравливаться.



    И ещё жить немного впроголодь и добавить физ. нагрузок



  • Ткач

    Ткач
    2 часа назад

    Куда обращаться за перерасчетом, интересно?

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Хотите идеальное тело, убрать лишний жир и накачать мышцы не занимаясь спортом и не сидя на диетах? это вполне реально и доказано на личном опыте. Я за две недели убрал пивной живот и подкачал бицепс, а жена накачала пресс не выходя из дома! Вот описано как это сделать ---- http://most.tk/nnblog

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Feliks

    Скажите спасибо что не зимой порыв произошёл.



    А вы сомневаетесь что не будет? Каждую зиму стабильно порывы.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    27 минут назад

    FeliksИ чего это вы разбушевались. Люди работают, аварию устраняют. Это в кино и компьютерных играх всё происходит моментально. А здесь же, дефект надо обнаружить, получить разрешение на раскопки и т.п.. Сегодня с утра там народ трудится, устраняют неисправность. Скажите спасибо что не зимой порыв произошёл. И о какой компенсации может идти речь?))) Кстати сегодня на парковке, напротив 16 школы, заметил ямищу больше метра глубиной, ограждения нет, либо ночью ребёнок свалится туда, либо авто залетит. Видимо подмыла водичка, это тоже желательно бы устранить.


    Любое героическое устранение аварий говорит о безалаберности властей... Если городом руководит специалист, тогда и работы ведутся с опережение возникновения проблем... Копают ежегодно в одних и тех же местах, а проблемы случаются, как снегом по голове... Отсюда и вывод, что трудяги пашут, а чинуши пляшут...

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