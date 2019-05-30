Стало известно, когда в микрорайоне Благовещенска появится горячая вода

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В редакцию Амур.инфо снова обратились жители микрорайона. Благовещенцы пожаловались на то, что коммунальщики не информируют, когда в их дома вернется горячая вода. Ее отключили 13 мая и планировали вернуть 24-го.

«У людей дети маленькие, а вода неизвестно когда будет. Вопрос не решен, и не вешают объявления. Нас по срокам не ориентируют, мы вообще тут сидим с 13 мая без горячей воды. Одну траншею разрыли, зарыли, сейчас следом выкопали опять траншею. 11 дней не проводили работ, а начали рыть только 24 мая, а 24-го, судя по графику, уже должны были вернуть горячую воду. В этот день они вырыли глубокую яму, подвезли трубы и начали менять», – рассказала Амур.инфо жительница Благовещенска, проживающая в доме по улице Институтской.

По словам амурчанки, жители решили начать собирать подписи, чтобы пожаловаться в прокуратуру.

Как сообщало Амур.инфо, горячую воду ждут жители более 20 домов в микрорайоне, расположенных на улицах Студенческой, Дьяченко, Институтской, Воронкова, Василенко и Кантемирова.

Информация о завершении работ содержалась в графиках отключений в рамках подготовки к отопительному периоду. Сообщалось, что ремонтные работы на тепломагистрали Северного района, к которой относятся 2-й и 3-й микрорайоны, районы КПП и ЦЭС, продлятся с 16 по 24 мая. 27 мая в АКС сообщили, что воду в дома микрорайона вернут «в максимально короткие сроки», но точная дата не называлась.

30 мая корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» рассказали, что рабочие ремонтируют сложный дефект. Его устраняют несколько бригад. «Сегодня на этом участке сконцентрированы все силы. Благо, погода на нашей стороне. Если не будет непреодолимых обстоятельств, планируется завершить работы сегодня. В крайнем случае, 31 мая», – пояснили в АКС. Жителям домов, которые временно не получали коммунальную услугу, будет сделан перерасчет.