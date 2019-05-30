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сегодня, 11:30 4

В Сковородинском районе загорелся тепловоз (видео)

В Сковородинском районе загорелся тепловоз (видео)
Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео происшествия на железной дороге в Амурской области: на путях загорелся тепловоз. Факт происшествия агентству подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

В ведомстве рассказали, что 30 мая в 00:45 поступило сообщение о возгорании второй секции тепловоза на железнодорожной станции Горелый Сковородинского района. К тушению пожара привлекли 20 человек и 7 единиц техники, среди которых огнеборцы пожарного поста поселка Тахтамыгда и пожарный поезд.

Просмотров всего: 1507

#пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • REX

    REX
    4 часа назад

    Масло надо убирать в машинном отделении вовремя, тогда и гореть не будет. Супер тепловоз Дальневосточной ж.д. старые сараи на колесах.

  • Feliks

    Feliks
    2 часа назад

    А высчитают, с машиниста, как за новый)

  • ямщик

    ямщик
    2 часа назад

    А мож дизель в разнос пошел.

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Хотите идеальное тело, убрать лишний жир и накачать мышцы не занимаясь спортом и не сидя на диетах? это вполне реально и доказано на личном опыте. Я за две недели убрал пивной живот и подкачал бицепс, а жена накачала пресс не выходя из дома! Вот описано как это сделать ---- http://most.tk/nnblog

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