В Сковородинском районе загорелся тепловоз (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео происшествия на железной дороге в Амурской области: на путях загорелся тепловоз. Факт происшествия агентству подтвердили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

В ведомстве рассказали, что 30 мая в 00:45 поступило сообщение о возгорании второй секции тепловоза на железнодорожной станции Горелый Сковородинского района. К тушению пожара привлекли 20 человек и 7 единиц техники, среди которых огнеборцы пожарного поста поселка Тахтамыгда и пожарный поезд.

Просмотров всего: 1507

#пожары #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев