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сегодня, 11:23 1

Мемуары Ольги Бузовой упали в цене

Мемуары Ольги Бузовой упали в цене
Фото: instagram.com/buzova86

В Сети распространяют фото ценника на книгу Ольги Бузовой о себе «Цена счастья». Она продается во многих книжных супермаркетах, но особым спросом не пользуется. Недавно сочинение уценили до 9,9 рубля. Ранее книга стоила 49,9 рубля.

Книга имеет достаточно привлекательный вид и содержит внутри уникальные материалы. Она состоит из глянцевых страниц, на которых представлено огромное количество фотографий о сложном жизненном пути поп-дивы. Бузова рассказывает о своем участии в проекте «Дом 2», о браке с футболистом Дмитрием Тарасовым и обо всех испытаниях на своем пути к успеху.

У книги – парфюмированные страницы, сообщает Eg.ru. На каждую из них нанесен специально созданный аромат Emotion №1 by Olga Buzova. Также по специальному QR-коду, расположенному в издании, можно скачать диджей-сет певицы. Таким образом, книга дает возможность «полностью окунуться в мир Ольги Бузовой».

Многие поклонники считает, что эта книга – уникальная вещь, которую, возможно, со временем удастся обменять на элитную недвижимость. Однако недавно появилась информация, что почти весь тираж скупила сама Ольга.

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#шоу-бизнес #юмор

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Комментарии
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  • Валидол

    Валидол
    1 час назад

    Прочитал и внезапно понял. Эта новость - МАТЬ ВСЕХ НОВОСТЕЙ.

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