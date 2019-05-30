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Амурчане обсуждают нецензурную частушку о заместителе главы Ромненского района

Амурчане обсуждают нецензурную частушку о заместителе главы Ромненского района
Фото: pixabay.com

Администрация Ромненского района посвятила пост в своем Инстаграме неоднозначной теме. Речь идет о частушках сомнительного содержания, которыми делятся амурчане в мессенджерах. Одна из них посвящена первому заместителю главы администрации района Вадиму Ворожбиту.

«Невероятно быстро, со скоростью чумы разлетелись по мессенджерам при помощи такого вот бота частушки, состряпанные абы как доморощенными "умельцами" Ромненского района. В глаза уважаемым людям и героям нашумевших бездарных частушек автор и/или авторы не смогли предъявить свои претензии, поэтому выпустили ряд куплетов и запустили в массы таким способом. Нечеловечно и по-свински! И что-то подсказывает, что в текстах между строк автор "наследил"», – говорится в сообщении в Инстаграме.

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Невероятно быстро, со скоростью чумы разлетелись по мессенджерам при помощи такого вот бота частушки, состряпанные абы как доморощенными "умельцами" Ромненского района. В глаза уважаемым людям и героям нашумевших бездарных частушек автор и/или авторы не смогли предьявить свои претензии, поэтому выпустили ряд куплетов и запустили в массы таким способом. Нечеловечно и по-свински! И что-то подсказывает, что в текстах между строк автор "наследил".

Публикация от Romny (@romnenskiy_rayon)

ИА «Амур.инфо» известно об одной такой частушке. «Ворожбит Вадим Иванович самый лучший (…). Объясни какого (…) в администрацию залез?» – так поется в частушке.

Администрация Ромненского района в своем посте объясняет, как создаются такие куплеты. Для этого используется бот в мессенджере «Телеграм». Ему нужно отправить текст – и получить готовую частушку.

Ситуацию ИА «Амур.инфо» прокомментировал сам Вадим Ворожбит. «Да, есть такие люди, которые совершенно не в теме нашей работы. Они не понимают, о чем говорят. Просто лишь бы проверить этот сайт, как он работает. Ко мне обращаются близкие, знакомые. Они звонят и говорят: "Как так могли о вас в таком тоне?" и тому подобное. "Мы всех людей знаем, знаем, как все к вам относятся, на каком уровне вы стоите". Просто люди, которые это делали, не владели никакой ситуацией в нашем районе. Я не знаю, это чей-то заказ или что… Мне не хочется копаться в этом грязном белье, просто очень неприятно. И я стараюсь не заморачиваться по этому поводу», – сказал Вадим Иванович.

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#интернет #музыка

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