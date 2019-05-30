Сторублевые купюры залакируют: обзор прессы

Фото: Амур.инфо

Куда жаловаться, если сосед поставил забор, прихватив часть вашего огорода; из-за чего жительница Омской области, сломавшая ногу, стала врагом местной власти; кто получил медали «АмурЭкспоФорума». Газеты читал ведущий Авторадио-Благовещенск «Павел Савинкин».

Очень интересно

«Амурская правда» ко дню рождения столицы области подготовила читателям подарок и провела историко-ностальгическое расследование, как жил в советское время закрытый Благовещенск. Корреспондент газеты Надежда Кожевникова провела серьезную, кропотливую работу, по крупицам собирая воспоминания старожилов. Не поленитесь, найдите сегодняшний номер «Амурки»: она хоть ненадолго, но вернет вас в ваши детство и юность. А эти времена несчастливыми не бывают.

Вам статья

В том числе и за то я ценю, люблю и уважаю «Амурскую правду», что в ней находится место как для представителей власти, так и для… Вот чуть было не сказал «самых обычных, простых людей». Но скажу так: «для тех людей, посвятивших себя не власти, а земному труду». Вот и сегодня на страницах газеты вы встретите публикацию Елены Павловой о губернаторе Василии Орлове (совершенно непротокольный, по-человечески живой материал) и статью Яны Колоды о свободненце Алексее Ветошкине – электрогазосварщике экстра-класса. Повторюсь: найдите и прочтите «Амурскую правду».

Также в номере

Понимая, что меня ждут другие газеты, все никак не могу оторваться от «Амурки»: ведь я еще не назвал серии публикаций Ольги Гордиенко об итогах «АмурЭкспоФорума», статью Анны Дёровой о замечательном человеке Людмиле Коваленко, посвятившей себя приемным детям, исследования Ларисы Хатамовой о папоротнике (этот дикорос изучен журналистом со всех сторон, о многом вы даже и краем уха не слышали) – всего не перечислить.

Но не могу не упомянуть очередной публикации Арины Шевченко об ее опытах на садово-огороднической стезе. Вместе с журналистом, пошагово набираемся знаний, учимся прогнозировать погоду, выявлять больные растения и отличить помидоры от баклажанов. О необходимости посвятить часть дня и вечера главной газете области больше повторять не буду. И так ясно.

Напишут же такое

Далее – «Российская газета-Неделя». Здесь, под заголовком «Забористый сосед» вы прочтете инструкцию, как вести себя, если огородный сосед поставил забор, прихватив часть вашего участка. Подробно описано, как и куда подавать жалобу, какое время дается на ее рассмотрение, как обращаться в суд и т.д. Про использование вил и ружья не сказано ни слова.

А еще здесь пишут о том, что сторублевые купюры будут лакировать – это позволит продлить их оборот. В планах залакировать около трети выпускаемых сторублевок, а затем взяться и за другие купюры, в том числе 50-рублевые. Но, учитывая инфляцию, их, по идее, скоро вообще нужно прекращать печатать, как поступили уже с монетами, правда же?

На посошок

В «Российской газете» не буду заострять ваше внимание на статьях о политике и экономике – и без того каждый день, каждый час, каждую минуту об этом из всех утюгов. Расскажу историю о том, как жительница села Радищево, что в 200 километрах от Омска, добираясь в непогоду и весеннюю распутицу до дома, оступилась и сломала ногу. А до села ни много ни мало – 8 километров. И уже смеркалось. И полудождь-полуснег. И никогошеньки рядом. И слово «мобильник» в этом непролазье звучит просто оскорбительно: связи в тех краях нет. И вообще… Коротко говоря (и выражаясь словами героини публикации), ситуация из разряда «Ложись и помирай». До дома доползла.

Но теперь она у властей враг номер 1: позволила себе громко рассказать о том, что со времен Радищева ничего не изменилось.

Вот не хотел же я о политике и экономике, а все же рассказал.