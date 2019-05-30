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В Благовещенске в ДТП пострадал двухлетний пассажир «приуса»

В Благовещенске в ДТП пострадал двухлетний пассажир «приуса»
Фото: vecherka74.ru

Вечером 29 мая в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадал двухлетний ребенок. В 17:45 на регулируемом перекрестке Октябрьской – Калинина столкнулись два автомобиля Honda Innova и Toyota Prius. Травмы получил маленький пассажир «приуса».

Как сообщает городской отдел ГИБДД, ребенок перевозился с использованием детского удерживающего устройства (автокресло). Это, по словам специалистов, уберегло его от более серьезных травм.

Всего в мае произошло пять ДТП, в которых были травмированы дети – это пассажиры в возрасте от 1,5 до 4 лет. Во всех случаях дети перевозились с использованием детских удерживающих устройств, но от силы столкновения получали минимальные травмы.

«За нарушение требований к перевозке детей в автомобиле соответствии с пунктом 3 статьи 12.23 КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 000 рублей», – напомнила старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Ирина Самарина.

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#дети #ДТП #происшествия

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