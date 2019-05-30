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Крест Юлии Началовой замироточил

Крест Юлии Началовой замироточил
Фото: «Газета.Ru»

Несколько дней назад сотрудники Троекуровского кладбища заметили, что крест Юлии Началовой замироточил. На Троекуровское кладбище столицы началось массовое паломничество к могиле певицы. С момента смерти певицы прошло больше двух месяцев.

Стали звучать осторожные предположения, что так проявляется святость покойной. За разъяснениями «Дни.ру» обратились к пресс-секретарю певицы Анне Исаевой.

«Много, очень много звонков получаю я на тему: "Вы знаете, что происходит на кладбище?", "А как к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "Может, она святая?" Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают, как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, и это главное. Выражают свое отношение, как умеют. Духовную семинарию не оканчивали. Как обращаться с верой и памятью, толком не осведомлены. Прошу об одном – будьте так же аккуратны с этим вопросом», – высказалась пресс-секретарь.

Причислять Началову к лику святых пока рано, считают верующие. Обычно этим званием награждаются праведники, которые провели подвижническую жизнь и оказали помощь тем, кто к ним обратился.

Сотрудники Троекуровского кладбища уверяют, что на днях дубовый крест на могиле певицы замироточил – на нем появились маслянистые благоухающие капли. Поклонники певицы уверены, что это знак свыше. Скептики полагают, что это смола, которая выступила на дереве под лучами солнца.

Загадочные капли с креста на могиле Юлии Началовой, которые приняты многими за знак свыше, будут отправлены на экспертизу в химическую лабораторию.

Поклонники пытаются понять, что значит сие чудо. Одни считают, что это плачет Юлина душа и просит ее не тревожить. Другие суеверно полагают, что Началова была святой, и теперь этому есть доказательство. Третьи считают ситуацию бредом и желанием поднять рейтинги на смерти певицы.

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#память #шоу-бизнес

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