В Приамурье в 2020 году может появиться новая форма бизнеса – самозанятость

В Амурской области с 2020 года может стартовать эксперимент по введению новой формы ведения бизнеса гражданами – самозанятости. В этом случае физические лица оказывают услуги, проводят работы, продают товары собственного производства и не имеют наемных работников.

28 мая на рабочем совещании в правительстве Приамурья обсудили плюсы и минусы введения самозанятости. Об этом со ссылкой на источник, близкий к министерству экономического развития и внешних связей региона, сообщил глава Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов.

«Самозанятые граждане должны уплачивать налог на профессиональный доход, полученный от физических лиц, по ставке 4 %, от индивидуальных предпринимателей и организаций – 6 %. Чтобы стать самозанятым, гражданину достаточно установить на телефон приложение "Мой налог", разработанное налоговиками, и зарегистрироваться в нем. Декларации, отчетность сдавать не надо. ККТ использовать не надо. Можно заниматься любыми видами деятельности, кроме добычи полезных ископаемых, продажи подакцизных товаров и деятельности в некоторых других сферах», – объясняет глава регионального отделения «Опоры России».

Под понятие самозанятость подпадают только услуги и товары, произведенные для продажи. О перепродаже, к примеру, товаров из Китая, речь не идет. Еще одним условием для самозанятости является отсутствие работников и доход не более 200 тысяч рублей в месяц

«По прогнозам управления ФНС России по Амурской области, около 1 200 амурчан могут выбрать этот способ ведения бизнеса. Часть из них составят индивидуальные предприниматели, намеревающиеся прекратить свою деятельность, часть – выходящие из тени граждане, работающие в настоящее время на дому, использующие "гаражную" и "инстаграмную" форму ведения бизнеса», – говорит Борис Белобородов.

По его сведениям, не все участники совещания в областном правительстве безоговорочно поддержали введение самозанятости. Высказывались предложения подождать один год, чтобы посмотреть результаты эксперимента, проводимого другими регионами. Однако большинство участников совещания эти предложения не поддержали.

В минэкономразвития эту информацию пока не комментируют.

На сегодня в порядке эксперимента самозанятость как форма бизнеса действует только в четырех регионах страны – Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.