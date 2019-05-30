Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:17 14

В Приамурье в 2020 году может появиться новая форма бизнеса – самозанятость

В Приамурье в 2020 году может появиться новая форма бизнеса – самозанятость
Фото: instagram.com/sweetcup_shop/

В Амурской области с 2020 года может стартовать эксперимент по введению новой формы ведения бизнеса гражданами – самозанятости. В этом случае физические лица оказывают услуги, проводят работы, продают товары собственного производства и не имеют наемных работников.

28 мая на рабочем совещании в правительстве Приамурья обсудили плюсы и минусы введения самозанятости. Об этом со ссылкой на источник, близкий к министерству экономического развития и внешних связей региона, сообщил глава Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Борис Белобородов.

«Самозанятые граждане должны уплачивать налог на профессиональный доход, полученный от физических лиц, по ставке 4 %, от индивидуальных предпринимателей и организаций – 6 %. Чтобы стать самозанятым, гражданину достаточно установить на телефон приложение "Мой налог", разработанное налоговиками, и зарегистрироваться в нем. Декларации, отчетность сдавать не надо. ККТ использовать не надо. Можно заниматься любыми видами деятельности, кроме добычи полезных ископаемых, продажи подакцизных товаров и деятельности в некоторых других сферах», – объясняет глава регионального отделения «Опоры России».

Под понятие самозанятость подпадают только услуги и товары, произведенные для продажи. О перепродаже, к примеру, товаров из Китая, речь не идет. Еще одним условием для самозанятости является отсутствие работников и доход не более 200 тысяч рублей в месяц

«По прогнозам управления ФНС России по Амурской области, около 1 200 амурчан могут выбрать этот способ ведения бизнеса. Часть из них составят индивидуальные предприниматели, намеревающиеся прекратить свою деятельность, часть – выходящие из тени граждане, работающие в настоящее время на дому, использующие "гаражную" и "инстаграмную" форму ведения бизнеса», – говорит Борис Белобородов.

По его сведениям, не все участники совещания в областном правительстве безоговорочно поддержали введение самозанятости. Высказывались предложения подождать один год, чтобы посмотреть результаты эксперимента, проводимого другими регионами. Однако большинство участников совещания эти предложения не поддержали.

В минэкономразвития эту информацию пока не комментируют.

На сегодня в порядке эксперимента самозанятость как форма бизнеса действует только в четырех регионах страны – Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

Просмотров всего: 1246

#бизнес #областная власть #экономика

распечатать


Общество 12

Год у власти: Василий Орлов отчитался о проделанной работе
Экономика 3

Амурчане каждый месяц отдают банкам треть зарплаты
Власть 11

В инстаграм-аккаунте Амур.инфо началась трансляция обращения Василия Орлова
Общество 12

Строителей Амурского ГПЗ собираются социализировать и с ограничениями пускать в Свободный
Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    5 часов назад

    Государство самоустранилось ото всех государственных дел.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    4 часа назад

    У некоторых депутатов ЗАКСа это форма бизнеса уже появилась в прошлом году.

    Амур.инфо - вы опаздываете с новостями.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    Ага, прям все с "гаражной" и "инстаграмной" формой бизнеса ломанулись в самозанятые. В чем профит? В том, что 4-6% от плодов своего труда государству надо отдать? В чем конкретно выгода для граждан? Взамен государство им что? Разрешит воздухом дышать?

  • MalySheff

    MalySheff
    4 часа назад

    А расходы самозанятого как-то учитываются? Или государство интересуют только доходы?

  • Leg

    Leg
    4 часа назад

    а от куды государство узнает скока я заработала как самозанятОй?

    чтобы им 4 процента отплёвывать?

  • Форджа

    Форджа
    4 часа назад

    теперь заинтересованные люди смогут на законных основаниях платить налоги

  • кержак

    кержак
    4 часа назад

    ...спят и видят...)))

  • nikamura

    nikamura
    4 часа назад

    Мы тут для вас новый налог придумали, вы сами себя зарегайте, обсчитайте и пожалуйста (ну пожалуйста) не обманывайте нас.

    А мы вам за это - ничего.

    Ахахахах

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 часа назад

    Если я ничего не заработал за месяц как самозанятый, я ничего не должен платить?

    Если я заработал больше 200 тыщ, мне нужно отдать остаток государству? Что делать в этом случае?

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Да плюньте вы на эту новость.

    Выборы в сентябре.

    "Опора России" с Белобородовым решили пиарнуться. Как всегда, в лужу.

    При чем тут правительство Амурской области, если закон о самозанятых - федеральный?

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Труш как самозанЯтой зарегистрируется?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    physic1

    Труш как самозанЯтой зарегистрируется?



    Чтобы последние три копейки отобрали? а жить на что?....

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Leg

    а от куды государство узнает скока я заработала как самозанятОй? чтобы им 4 процента отплёвывать?



    Из фотографий в инстаграме )

  • sergeymelnikov

    sergeymelnikov
    1 час назад

    Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://most.tk/nnblog

Показать все (14) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь