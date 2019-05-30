В День защиты детей благовещенцы не смогут купить алкоголь

В международный День защиты детей, 1 июня, на территории Благовещенска будет запрещена продажа алкогольной продукции в торговых объектах. Об этом информирует мэрия, ссылаясь на областной закон. А 2 июня, в День города, продажу алкоголя ограничат.

Согласно законодательству, 2 июня будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции за два часа до начала, во время и в течение одного часа после окончания массовых мероприятий в местах их проведения, а также на прилегающих к ним территориях в границе 700 метров.

2 июня праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина с 18:00 до 22:00. Так, с 18:00 до 21:00 состоится Городской исторический бал, с 21:00 до 21:50 пройдет концертная программа, а с 21:50 до 22:00 благовещенцев и гостей города ждет праздничный фейерверк.

«В целях недопущения нарушений требований закона, а также во избежание нарушений в других сферах – общественного порядка и благоустройства, учитывая массовость мероприятий, необходимо принять меры по соблюдению правопорядка в указанных сферах», – обратилась администрация города к руководителям предприятий торговли, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции.