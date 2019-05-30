На ЕГЭ по математике в Чебоксарах умерла школьница

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29 мая в Чебоксарах в одной из школ на ЕГЭ по математике произошел несчастный случай. После написания экзаменационной работы умерла ученица.

Как сообщает министерство образования Чувашской Республики, утром ученица 11 класса, инвалид с детства, пришла на экзамен. По внешнему виду школьницы было понятно, что ей нездоровится. Дежурившие в учреждении медики настоятельно рекомендовали девушке и ее родителям отказаться от сдачи. Но ученица приняла решение сдавать экзамен. Отмечается, что девушка была совершеннолетней.

В течение часа школьница писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо. Девушке оказали медицинскую помощь, проведены реанимационные мероприятия, но спасти ее не удалось. В минобразования Чувашии выразили соболезнование родным и близким.