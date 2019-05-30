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Благовещенским школьникам, студентам и молодым специалистам помогут найти работу

Благовещенским школьникам, студентам и молодым специалистам помогут найти работу
Фото: www.mgpu.ru

В Благовещенске пройдет ярмарка вакансий для школьников, студентов и молодых специалистов. Мероприятие состоится 6 июня. Соискателям будет предоставлена возможность получить информацию об имеющихся вакансиях и пройти собеседование на месте.

Ярмарка вакансий призвана посодействовать в трудоустройстве благовещенцев в возрасте от 14 до 30 лет. Также в рамках ярмарки будут вести работу юрист и психолог центра «Выбор», которые предоставят всем желающим квалифицированную психологическую и юридическую консультации.

«Приглашаем соискателей и организации различных форм собственности принять участие в ярмарке вакансий. Для участия в качестве работодателя организациям необходимо подать заявку до 3 июня 2019 года в муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив "Выбор" по адресу: улица Зейская, 34, телефон 33-23-26 или по электронной почте gmc_vibor@mail.ru», – рассказали в мэрии Благовещенска.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: улица Ленина, 139 (Амурская областная научная библиотека имени Муравьева-Амурского) с 15:00 до 17:00.

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    дворник-уборщица-продавец

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    А предпенсионерам?

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Хмык

    А предпенсионерам?



    преддворник-предуборщица-предпродавец

  • Noir

    Noir
    43 минуты назад

    Хмык

    А предпенсионерам?



    Как заверил многоуважаемый наш президент, предпенсионеры могут устраиваться на любое предприятия если там есть вакансия, чуть ли не с пинка открывая дверь к директору и тот никак не сможет отказать этим милым людям.

  • Хмык

    Хмык
    40 минут назад

    Noir

    Хмык

    А предпенсионерам?



    Как заверил многоуважаемый наш президент, предпенсионеры могут устраиваться на любое предприятия если там есть вакансия, чуть ли не с пинка открывая дверь к директору и тот никак не сможет отказать этим милым людям.



    Будешь проходить мимо кабинета министра здравоохранения - пни дверь. Там вакансия.



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