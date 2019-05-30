Жить немного впроголодь и заниматься физической нагрузкой советует Онищенко пожилым

Таким образом депутат Госдумы прокомментировал информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у людей старшего возраста.

«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет», – сказал Онищенко.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – добавил он.

О способе снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу с помощью 10-недельной интенсивной интервальной тренировки ранее сообщил MedicalExpress, ссылаясь на выводы исследователей Американского гериатрического общества. При этом они отмечают, что с возрастом распределение жира в организме может меняться и часто увеличивается в области живота, что приводит к повышенному риску сердечных заболеваний.