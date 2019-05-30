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сегодня, 09:32 10

Жить немного впроголодь и заниматься физической нагрузкой советует Онищенко пожилым

Жить немного впроголодь и заниматься физической нагрузкой советует Онищенко пожилым
Фото: «Известия», Павел Бедняков

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рекомендовал пожилым людям физические упражнения и умеренность в еде. Это поможет в борьбе с лишним весом, заявил Онищенко агентству RNS.

Таким образом депутат Госдумы прокомментировал информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у людей старшего возраста.

«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет», – сказал Онищенко.

«Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – добавил он.

О способе снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу с помощью 10-недельной интенсивной интервальной тренировки ранее сообщил MedicalExpress, ссылаясь на выводы исследователей Американского гериатрического общества. При этом они отмечают, что с возрастом распределение жира в организме может меняться и часто увеличивается в области живота, что приводит к повышенному риску сердечных заболеваний.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • Форджа

    Форджа
    1 час назад

    пенсионеры роются в отходах фруктовых ларьков-нищая страна с нищим народом

  • ay

    ay
    1 час назад

    А то наши пенсы не впрголодь живут? Разве что депы, силовики (и то не все) - тем пенсы могут себе позволить больше простого слесарюги-инженера.

  • full

    full
    1 час назад

    Помнится, идеальные условия, с точки зрения этого организма, были созданы в свое время в ГУЛАГе...

  • invv

    invv
    1 час назад

    Да большинство пенсионеров так и живет. Видимо поэтому пенсии нищенские, о людях заботятся.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Ну, у меня вот, пенсия 13 с чем-то тыс. Одному, если не тратиться сильно на лекарства, не вставлять зубы, так оно и хватает.

  • Тахографист

    Тахографист
    49 минут назад

    Ещё один сказочный ...

  • ямщик

    ямщик
    48 минут назад

    Тахографист

    Ещё один сказочный ...



    Тебе твоей пенсии не хватает?

  • кержак

    кержак
    46 минут назад

    ...а в принципе ничего страшного Онищенко не сказал. с возрастом накапливается жирок. и ежли хочешь от него избавиться и быть здоровым - прекращай жрать и занимайся физкультурой. это не просто его совет пенсионерам,это совет всем кому за 50...

  • Noir

    Noir
    38 минут назад

    кержак

    ...а в принципе ничего страшного Онищенко не сказал. с возрастом накапливается жирок. и ежли хочешь от него избавиться и быть здоровым - прекращай жрать и занимайся физкультурой. это не просто его совет пенсионерам,это совет всем кому за 50...



    это не только за 50, а вообще всему населению: денег нет - жрите меньше.

  • кержак

    кержак
    21 минута назад

    ...я такого там не читал...хотя Онищенко ишо тот кадр...

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