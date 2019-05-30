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В инстаграм-аккаунте Амур.инфо началась трансляция обращения Василия Орлова

В инстаграм-аккаунте Амур.инфо началась трансляция обращения Василия Орлова
Фото: Амур.инфо

В четверг, 30 мая, в зале ОКЦ в Благовещенске началось торжественное мероприятие – губернатор Приамурья выступает со стратегическим обращением «Амурская область: итоги и перспективы». Таким образом Василий Орлов подводит итоги работы в должности главы региона. Онлайн-трансляция ведется в аккаунте Амур.инфо (@amur.info) в соцсети Инстаграм.

Ровно год назад, 30 мая 2018 года, указом президента РФ Владимира Путина Василий Александрович Орлов был назначен врио губернатора Амурской области. На сегодняшнем мероприятии губернатор не только озвучит итоги своей деятельности за 12 месяцев, но и расскажет о перспективах развития области. Его выступление пройдет в рамках отчета перед законодательным собранием региона.

Заслушивают доклад Василия Орлова амурские депутаты, представители муниципальных образований, бизнеса и СМИ, всего около 900 человек.

В прямом эфире, который стартует в 11 часов утра, послушать стратегическое обращение главы Приамурья смогут и все жители области. Специально для этого трансляцию из зала ОКЦ организуют две амурские телекомпании. Прямой эфир запущен и в инстаграм-аккаунте Амур.инфо.

Фото: Амур.инфо

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#областная власть #СМИ

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Комментарии
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  • Слуга_Депутата

    Слуга_Депутата
    9 минут назад

    ﻿Выключайте свет, всё подытожено, Результатов нет, как и положено!!!

  • кержак

    кержак
    5 минут назад

    ...видео ходит - в фойе играет оркестр тему из "крестного отца"...)))

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