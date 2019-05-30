В инстаграм-аккаунте Амур.инфо началась трансляция обращения Василия Орлова

Фото: Амур.инфо

Ровно год назад, 30 мая 2018 года, указом президента РФ Владимира Путина Василий Александрович Орлов был назначен врио губернатора Амурской области. На сегодняшнем мероприятии губернатор не только озвучит итоги своей деятельности за 12 месяцев, но и расскажет о перспективах развития области. Его выступление пройдет в рамках отчета перед законодательным собранием региона.

Заслушивают доклад Василия Орлова амурские депутаты, представители муниципальных образований, бизнеса и СМИ, всего около 900 человек.

В прямом эфире, который стартует в 11 часов утра, послушать стратегическое обращение главы Приамурья смогут и все жители области. Специально для этого трансляцию из зала ОКЦ организуют две амурские телекомпании. Прямой эфир запущен и в инстаграм-аккаунте Амур.инфо.

Фото: Амур.инфо