Отказаться, как Амурская область, от контролируемых палов должны другие регионы РФ

В этом году площади лесных возгораний в России значительно уменьшились по сравнению с годом предыдущим. Специалисты ставят Амурскую область в пример: здесь отказались от профилактических выжиганий. Область перестала лидировать по количеству лесных пожаров.

Эксперты связывают это с сокращением количества профилактических выжиганий (контролируемых палов сухой растительности) и призывают распространить подобную практику на всю Россию.

Ровно год назад площадь, пройденная огнем, была близка к 8 миллионам гектаров. Для сравнения, с начала 2019 года по всей стране природные пожары охватили более 5,7 миллиона гектаров. Руководитель лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко указывает, что основной вклад в весенние пожары 2018 года вносила Амурская область. Из 2,3 миллиона гектаров территорий, охваченных огнем 29 мая 2018 года по всей стране, около 1,5 миллиона приходилось на регион. В данный момент там горит лишь 188 гектаров.

«Власти Амурской области в этом году отказались от проведения профилактических выжиганий, – говорит Алексей Ярошенко. – При схожих условиях это помогло сократить площади пожаров. Раньше это был самый неблагополучный регион по весенним возгораниям».

Эксперт считает, что отказаться от контролируемых палов сухой растительности должны и другие регионы – например, Бурятия, Еврейская автономная область, а также Хабаровский и Приморский края. Координатор лесной программы «WWF России» Константин Кобяков соглашается, что снижение количества профилактических выжиганий повлияло на уменьшение площадей возгораний. «Пока что год довольно средний, но вполне возможно, что за летне-осенний сезон по площадям пожаров мы догоним предыдущий год», – добавил эксперт.

С начала пожароопасного сезона из 5,7 тысячи лесных пожаров 5,1 тысячи возникли в результате антропогенных факторов. «Из них по причине неосторожного обращения с огнем населения зафиксировано 2,9 тысячи пожаров, перешли с земель других категорий 1,8 тысячи, вспыхнули от выжиганий сухой травы 188 пожаров», – сообщили в Минприроды: Также пожары возникли в связи с полевыми работами в лесах и в результате аварий на линейных объектах (линии электропередачи, автодороги, трубопроводы и так далее).

По последним данным государственной информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), наибольшая площадь действующих природных пожаров зафиксирована в Иркутской области – более 67 тысяч гектаров, из них почти 59 тысяч гектаров на территории, покрытой лесом. Это в 15 раз больше, чем в 2018 году: ровно год назад на территории области горело 4,4 тысячи гектаров. Для борьбы с лесными пожарами в регионе планируют искусственно вызывать осадки. Также несколько десятков тысяч гектаров горят в Забайкальском крае и Якутии – 37,1 тысячи гектаров и 28 тысяч гектаров соответственно, пишет «Коммерсант».

Чиновники и эксперты неоднократно заявляли, что пожароопасный сезон в этом году будет чрезвычайно сложным. При этом, даже несмотря на то, что в 2019 году он начался намного раньше обычного, сейчас природных пожаров намного меньше, чем в 2018 году.

Сложная лесопожарная обстановка ожидается, в частности, в Карелии, Бурятии, Якутии, Алтайском и Красноярском краях, а также на некоторых территориях Брянской, Курской, Калужской, Архангельской, Вологодской, Тульской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Ростовской, Тюменской, Омской, Новосибирской и Иркутской областей.

«Прогноз не означает, что в этих регионах обязательно возникнет ЧС, – объясняют в службе. – Лесопожарная обстановка зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь человеческий фактор – основная причина лесных пожаров».

Сейчас режим ЧС введен в Забайкальском крае и Туве. Особый противопожарный режим установлен в 45 субъектах.