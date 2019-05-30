До плюс 20 с дождями: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая

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30 мая в Амурской области переменно облачно, местами идут слабые, умеренные дожди, возможна гроза. Дует северный, северо-западный ветер с порывами 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 18 градусов. В северных районах ожидается плюс 15...20, местами в дожде – до плюс 10.

В Благовещенске переменная облачность, слабый дождь. Ветер с северо-востока разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15...17 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.