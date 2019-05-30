Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 0

До плюс 20 с дождями: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая

До плюс 20 с дождями: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая
Фото: Амур.инфо

30 мая в Амурской области переменно облачно, местами идут слабые, умеренные дожди, возможна гроза. Дует северный, северо-западный ветер с порывами 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 18 градусов. В северных районах ожидается плюс 15...20, местами в дожде – до плюс 10.

В Благовещенске переменная облачность, слабый дождь. Ветер с северо-востока разгонится до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут 15...17 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 319

#погода

распечатать


Происшествия

Ветер повредил крышу пристройки к ведомственному зданию в Благовещенске (видео)
Общество

Грозовой дождь: прогноз погоды в Амурской области на 30 мая
Происшествия

На стройплощадке Амурского ГПЗ погрузчик провалился в сырой грунт
Происшествия 1

В Свободном упавшая черемуха перегородила проезд автомобилям
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь