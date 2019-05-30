В Благовещенске легковушка оказалась на встречке и столкнулась с другой легковушкой (фото)

Утром 30 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К аварии привело то, что один из них оказался на встречке.

По информации программы «Сканер», авария случилась в районе дома № 12 по улице Воронкова. Ее участниками стали машины Toyota Carina и Toyota Mark II. Автомобили ехали друг другу навстречу. Mark II двигался в строну улицы Кантемирова, Carina – в сторону улицы Студенческой. И в районе дома № 12 по Воронкова Carina занесло. Предварительно, в автомобиле что-то случилось с колесом. Carina оказалась на встречной полосе, произошло столкновение с Mark II.

По предварительной информации, пострадал водитель Carina – у него немного разбит лоб.