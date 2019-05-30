Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
30мая
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:55 4

В Благовещенске легковушка оказалась на встречке и столкнулась с другой легковушкой (фото)

В Благовещенске легковушка оказалась на встречке и столкнулась с другой легковушкой (фото)

Утром 30 мая в Благовещенске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. К аварии привело то, что один из них оказался на встречке.

По информации программы «Сканер», авария случилась в районе дома № 12 по улице Воронкова. Ее участниками стали машины Toyota Carina и Toyota Mark II. Автомобили ехали друг другу навстречу. Mark II двигался в строну улицы Кантемирова, Carina – в сторону улицы Студенческой. И в районе дома № 12 по Воронкова Carina занесло. Предварительно, в автомобиле что-то случилось с колесом. Carina оказалась на встречной полосе, произошло столкновение с Mark II.

По предварительной информации, пострадал водитель Carina – у него немного разбит лоб.

Просмотров всего: 1060

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

В Благовещенске в ДТП пострадал двухлетний пассажир «приуса»
Происшествия

На ЕГЭ по математике в Чебоксарах умерла школьница
Происшествия

В Свободном бабушка с тремя внуками едва не погибла под обрушившимся потолком
Происшествия

Пассажиров автобуса, попавшего в ДТП в Приамурье, увез другой транспорт

Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 часа назад

    Этим ведрам ржавым место на свалке, а не на дорогах!

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    сказал водитель приоры

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    2 часа назад

    а возможно и просто пешеход или водитель лисапета

  • Molex69

    Molex69
    7 минут назад

    возможно занесло, потому что по правым полосам в обоих направлениях "микраховские озера" из дождевой воды?

Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь