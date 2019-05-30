Амурская область попала на 14 место в рейтигне лучших регионов по формированию городской среды

Приамурье вошло в 20-ку лучших регионов по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. В рейтинге Амурская область занимает 14 место. В нём участвовал 81 регион страны, кроме Тюменской области, Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Участниками рейтинга стали те регионы, которые получили деньги из федерального бюджета на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды. В их число вошло и Приамурье. Рейтинг определялся по 28 показателям. Максимально возможное количество баллов – 122. По итогам рейтинга наибольшее количество баллов у Московской области – 82, минимальное – 38 баллов – у Республики Крым. Амурская область оказалась в начале списка, войдя в двадцатку.

В Приамурье в 2019 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» будет затрачено 270 миллионов рублей. Запланировано благоустройство 42 дворов, 11 общественных территорий. Важнейшей частью реализации проекта являются предварительные общественные обсуждения – люди должны проголосовать за конкретные объекты, высказать свои пожелания по их оформлению и использованию. С помощью Интернета и личных встреч определяется функционал объектов, чтобы они были востребованы гражданами, сообщает областное правительство.

Реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» находится на контроле у региональной Общественной палаты. Её представители регулярно проводят мониторинг того, как действует программа на территории области. Члены Общественной палаты прислушиваются к жалобам и сообщениям от амурчан о случаях градостроительных конфликтов. Если выяснится, что права граждан действительно нарушены, Общественная палата гарантирует помощь в их защите.

Общественная палата Российской Федерации открыла горячую линию для обращения граждан. Телефон горячей линии (звонки бесплатные): +7 800 737 77 66. Сообщения проверяются региональными представителями Общественной палаты.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в России с 2017 года. В рамках проекта проходит благоустройство дворов, площадей, скверов и парков. В 2019 году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» стал частью национального проекта «Жилье и городская среда».