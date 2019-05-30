Астрологический прогноз на июнь 2019 года: Марс в Раке

«Я знаю пароль, я вижу ориентир…» – поется в популярной песне, хорошо бы еще в жизни так всегда и было. Куда иду? К чему стремлюсь? Чего на самом деле хочу? Где истина, где ложь? В кого же верить и чему? В ближайшие две недели многие будут чаще задаваться этими вопросами.

Астролог Анна Вольницкая выяснила, что до 10 июня Меркурий и Солнце проходят напряженные аспекты с планетой «обманов и туманов» – Нептуном. Ощущение неопределенности, хаоса, потери жизненных ориентиров, атмосфера тайн, интриг, странных запутанных происшествий – всего этого будет в избытке. Неблагоприятное время для сделок, важных переговоров, оформления документов. А к середине июня своего пика достигнет еще и напряженное взаимодействие Юпитера и Нептуна.

Типичные проявления напряженных влияний, связанных с Нептуном:

– Болезни, потери, расстройства

– Путаница, обманы, много сомнений

– Выдавать желаемое за действительное

– Чрезмерная доверчивость, мечтательность

– Лень, апатия

– Разбросанность, невозможность сосредоточиться, поставить четкие цели, проблемы с воплощением масштабных задумок в реальность, которые могут так и остаться призрачно-туманными идеями

– Невыполненные обещания

– Мировоззренческий кризис, разочарование в существующих идеалах и ценностях

– Повышен риск крайних проявлений религиозного и идеологического фанатизма

Кто в группе риска:

– Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы, особенно рожденные во второй декаде.

Компенсаторные действия, которые могут помочь снизить негативные проявления:

– раскачка воображения через творчество (поэзия, фото, видео, музыка и т.п.)

– изучение иностранных языков

– чтение духовной литературы, книг по психологии, саморазвитию, про космос и тайны мироздания и т.п.

– выключиться из активной социальной жизни, больше времени проводить в уединении, отдыхать, слушать музыку

Марс весь июнь пребывает в Раке. С Марсом связаны такие понятия как сила, действие, энергия, борьба, а ключевые значения Рака – эмоции, дом, семья, родина, традиции. В Раке Марс находится в самой слабой позиции. Сейчас неподходящее время для активных действий, требующих большого вложения сил и энергии. В это время людей сложнее расшевелить, вдохновить на подвиги. Полю боя они предпочтут родной диван, подвигам – тихий вечер в кругу семьи. В это время действительно лучше посвятить домашним делам, семье, близким людям, разобраться со своим внутренним миром.

Марс в Раке благоприятен для водных знаков. Раки, Скорпионы и Рыбы могут почувствовать прилив сил и энергии. Однако с Раками ситуация неоднозначная. Так как Марс планета силовая, не мирная, в жизни некоторых Раков в этот период может стать больше напряженных ситуаций, могут быть травмы, операции, но для этого должны быть дополнительные указания в личном гороскопе.

А вот в жизни Овнов, Весов и Козерогов конфликтов, соперничества, конкуренции станет заметно больше. При этом важно знать, что Марс в Раке избегает открытого противостояния, но он мастер тайных ходов и манипуляций. И в ближайший месяц мы можем чаще сталкиваться с подобными закулисными действиями.

5 июня в знак Рака перейдет и Меркурий. Символически он связан с передачей и обменом информацией, обучением, мышлением, коммуникациями, транспортом, средствами связи и тому подобными вещами. Рак – это водный знак, здесь властвуют эмоции, а не логика и рассудительность, поэтому пребывание Меркурия в этом эмоциональном и глубинном знаке будет окрашивать общение в соответствующие тона. Это не подходящее время, чтобы допускать случайных людей в свой внутренний мир, «рачье» пространство – это круг самых близких людей, и в такие периоды они становятся более значимыми. Это прекрасное время для погружения внутрь себя, для самопознания, для долгих задушевных разговоров, посещения психолога. Впрочем, кому-то вообще захочется побыть в одиночестве, отгородиться от внешнего мира. Также не стоит забывать, что в такие периоды люди становятся особенно ранимыми и обидчивыми, реагируют на происходящее более эмоционально, поэтому в общении необходимо быть более тактичными.

Венера до 9 июня пребывает в знаке Тельца. Это хорошее время, чтобы заземлиться в прямом и переносном смысле, почаще бывать на природе. У некоторых людей под влиянием Венеры в Тельце может возникнуть желание украсить свой дом или заняться собственной внешностью, и это один из самых благоприятных периодов для подобных дел. Вообще в этот период следует уделять больше внимания своему телу: делать косметические процедуры, массаж, заняться спортом и т.п. Но главное внимание направить не на жесткие физические нагрузки, а на упражнения и процедуры, которые доставляют удовольствие. Благоприятное время для Тельцов, Дев, Козерогов.

9 июня Венера покидает свою естественную обитель знак Тельца и переходит в легкий воздушный знак Близнецов. Сдержанность проявлений и глубина чувств Тельца сменяются легкостью контактов. Венера в Близнецах считается одной из самых «неверных», ведь Близнецы это самый переменчивый и склонный к обновлению знак. Венера в Близнецах располагает к знакомствам в поездках, транспорте, по переписке, во время учебы. Но во второй половине июня Венера будет в напряженном взаимодействии с Нептуном. Негативные влияния указывают на неразборчивость в связях, измены. Легкомысленное знакомство и излишняя доверчивость в это время может привести и к материальным убыткам – можно стать жертвой мошенников, брачных аферистов, разного рода альфонсов. Вообще не стоить верить ни словам, ни клятвам, которые даются в это время. В группе риска – Близнецы, Девы, Стрельцы и Рыбы.

17 июня полнолуние в знаке Стрельца. В это время можно активно обсуждать и решать вопросы, связанные с поездками, путешествиями, за границей, учебными заведениями, университетами, рекламой. Могут быть важные переговоры с родственниками и деловыми партнерами из других регионов.

Астролог: Анна Вольницкая