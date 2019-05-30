Гороскоп на 30 мая: Львы будут конфликтовать, а Рыбы отстаивать свои принципы

Восход Солнца: 04:26

Заход Солнца: 20:28

Солнце в Близнецах.

Овен. Благоприятный четверг для важных дел. Женщинам-Овнам хорошо заводить новые знакомства – вы можете блеснуть всеми своими талантами, показать себя в выгодном свете. Звезды предупреждают мужчин-Овнов: берегитесь быстрой езды, колющих и режущих предметов, работы с электроинструментами.

Телец. В сфере творчества и коммерческой деятельности намечается снижение. Постороннее влияние или ложная информация могут привести к финансовым потерям. Положитесь на интуицию. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте излишней категоричности – вероятны нервные срывы и ссоры вплоть до полного разрыва дипломатических отношений.

Близнецы. Благоприятный день для ведения сложных дел. Творческий подъем в сочетании с благоразумием помогут вам в этом. Если вы решили что-то предпринять, то результаты вашей деятельности в скором будущем могут явиться основанием вашего признания и славы. Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Возможно, некоторые Близнецы почувствуют беспочвенную тревогу. Постарайтесь успокоиться и настроиться на лучшее.

Рак. День отмечен повышенной деловой активностью. Вы можете почувствовать необходимость улучшить свое материальное положение, выступить в роли лидера в финансовых и деловых отношениях. Это позволит вам значительно улучшить свое положение, расширить партнерские рамки. В супружеских парах вероятно взаимопонимание и нежность.

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Лев. Существует острого конфликта с незнакомыми людьми. Будьте внимательны в автобусах и на остановках, не разговаривайте с окружающими на повышенных тонах. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение самочувствия. Необходимы осторожность и воздержание. Нельзя сердиться, плакать.

Дева. Жизненный потенциал на крайне низком уровне. Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно, наверняка, окончится неудачно. Вероятны проблемы со здоровьем. Звезды не рекомендуют физические нагрузки или неоправданный риск. Вероятны крупные неприятности, связанные с имуществом. Проведите день в кругу семьи. Общение с партнером или игры с детьми помогут снизить негативные тенденции дня.

Весы. Четверг для Весов будет благоприятен для поездок и путешествий, проведения выставок, конкурсов и концертов. Если есть возможность, то организуйте веселый праздник для своих и соседских детей. В результате этот день запомнится вам необычайной теплотой, гармонией, оптимистическим настроением. Хорошее настроение будет гарантией успеха в этот день.

Скорпион. День отмечен возрастанием жизненных сил. Биологический потенциал Скорпионов заметно возрастет. В этот день вы сможете прийти в себя и по-новому взглянуть на мир. Самые деятельные и последовательные Рыбы смогут завоевать новые жизненные пространства. Рекомендуется реорганизация быта, переезды, смена места жительства и гражданства. Дальнейшее развитие событий потребует от вас осторожности и взвешенности.

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Стрелец. День связан с преобразованиями космических энергий. Излишнее легкомыслие или, наоборот, неожиданная практичность может привести к негативному отношению со стороны окружающих людей. В сложившейся ситуации постарайтесь все-таки выбирать слова и выражения, даже если они опережают ваши мысли. День посвятите спокойному семейному отдыху, чтению или любимому увлечению, каким бы странным оно ни казалось вашим друзьям.

Козерог. Благоприятный день для посещения новых мест, для путешествий, обращения к органам власти, в общественные учреждения. Ваша коммуникабельность, оптимизм и творческий подход к любому делу могут привести к высоким результатам. А вот успехи в личной жизни весьма сомнительны.

Водолей. День несет неожиданные повороты судьбы, поэтому сохраняйте спокойствие и контролируйте ситуацию, которая может привести к принципиальному противостоянию с партнерами или друзьями.

Рыбы. День для Рыб связан с преобразованием космической энергии,приключениями, отстаиванием принципов. В первой половине дня благоприятно оформление нотариальных документов, обращения к начальству, органам власти,в учреждения. Придется тратить время, силы и деньги на нерешенные проблемы,выяснения отношений с коллегами или близкими людьми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев